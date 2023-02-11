基北北桃倡議合作平台 盼快速解決民眾需求

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）基北北桃合作平台交流會議今天在平溪舉行，4縣市的公共托育、交通月票優惠、博物館家族將共享資源，並一起推動觀光旅遊。4名首長表示，平台結合共同力量向中央爭取與溝通。

新北市長侯友宜下午與基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，在平溪國中舉行「基北北桃合作交流平台」會議，研商交通、文化、社福等合作議題，結合觀光發展，帶動藝文發展。

侯友宜會後在媒體聯訪時，並未說明合作細節，只強調會議以「友好連結、攜手共好」為主軸，希望促進共同生活圈的合作與共好，讓共同議題透過4個市的局處首長為對接窗口，快速有效率解決問題。

侯友宜說，基北北桃每季針對不同市政議題交流分享，每半年召開1次副市長層級會議，每年召開1次市長層級會議；盼能快速面對並解決市民需求與問題。

在互換地方特產禮物後，基隆市長謝國樑在記者會提出願望，盼基隆升格為直轄市；他說，4縣市合作機制不只一種，只要彼此合作緊密交流，提升市民品質，都是目標一致，謝謝侯友宜的帶領發揮共同力量。

對於謝國樑所提基隆升格議題，牽涉中央對國土定位和資源分配；且北台灣8縣市原有「北台區域發展委員會」，侯友宜說，這與「基北北桃合作平台」並未疊床架屋，今天主要討論的是與生活共同圈民生更相關的議題。

侯友宜說，接下來會由台北市、基隆、桃園接續主辦，也會提出共同議題與中央溝通，沒有那一位首長當領頭羊的問題，將會由輪值的首長向中央提出主張，「4名市長都有責任共同面對」。

蔣萬安說，雙北已經有1280通勤月票機制，未來4縣市將針對公共運輸平台擴大一起實施，舒緩交通壅塞，朝低碳環保與永續目標努力，將來會針對路線、財源等與中央好好溝通，提出完整方案，以提升4個城市的競爭力。

張善政說，桃園市民早就將基北北桃認為是共同生活圈，但政府服務趕不上腳步，除交通外，文化、觀光等都將讓大生活圈共享與檢視，撇開本位主義，如同美國紐約、法國巴黎一樣的千萬人大都會，並成為台灣其他城市的標竿。（編輯：方沛清）1120211

「基北北桃合作交流平台」會議11日在新北市平溪國中舉行，基隆市長謝國樑（左起）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政出席，研商交通、文化、社福等合作議題。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月11日

新北市長侯友宜（前左3）11日下午邀基隆市長謝國樑（前左2）、台北市長蔣萬安（前右3）、桃園市長張善政（前右2），在平溪國中舉行「基北北桃合作交流平台」會議，侯友宜說，主要討論的是與生活共同圈民生更相關的議題。會後各局處首長合影。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月11日