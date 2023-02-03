3大都會生活圈享通勤通學月票優惠 可搭5類運具

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北、中、南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，可搭台鐵、公車、客運、捷運及公共自行車等運具。

交通部今天發布新聞稿，六都市長昨天與行政院長陳建仁茶敍表達公共運輸月票，王國材在會中表示，北北基桃、中彰投、南高屏3大都會生活圈的通勤月票，已納入「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理。

交通部表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，公共運輸為一般民眾日常通勤通學倚賴的交通工具，政府有必要對於使用公共運輸的通勤通學族提供更多的照顧，減輕其交通費用上的負擔，交通部配合立法院審議中的特別條例，正擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」。

交通部說，目前方案初步規劃方向，3大都會生活圈生活環境條件緊密連結，鼓勵規劃通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；在其他縣市則可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。

另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，交通部將提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

交通部說，公路總局預計於2月底前完成方案相關申請及計畫規劃規範，提供六都及相關縣巿政府，並協助地方政府儘速規劃提出申請計畫。（編輯：陳政偉）1120203