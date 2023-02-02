安坑輕軌獲交通部核發營運許可 2/10通車

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安坑輕軌2日獲交通部核發營運許可函，將在2月10日通車營運。（中央社製圖）

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（中央社記者高華謙新北2日電）新北市捷運局指出，安坑輕軌今天獲得交通部核發營運許可函，將在2月10日舉辦通車典禮並正式展開試營運。試營運的相關細節後續，將由新北捷運公司另行公布。

新北交通局長鍾鳴時日前受訪時說，安坑輕軌收費費率比照淡海輕軌，單程票基本價新台幣20元起跳，最高25元。

新北市捷運局表示，安坑輕軌施工期間雖遭遇大環境缺工缺料及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在捷運團隊滾動式檢討並克服困難後，去年12月11日完成初勘，同年12月27日完成履勘前改善事項並報請交通部履勘，交通部今年1月14日完成履勘作業，並在今天核准營運許可函，交由新北市政府籌備通車營運事宜。

為歡慶安坑輕軌將通車，新北捷運局5日將舉辦「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，在十四張站1樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、歌手表演及植人手作DIY等活動，2樓戶外平台規劃為野餐區，市民還可到安坑輕軌十四張站熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。

新北捷運局指出，安坑輕軌全線7.5公里，設9座車站。首站十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘交通時間。（編輯：戴光育）1120202