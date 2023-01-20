安坑輕軌2 / 安坑輕軌設計融合自然生態 車廂站體亮點搶先看

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耗資新台幣166.32億元興建、路線長度7.5公里，包含9座車站及1個機廠的安坑輕軌在安坑居民殷殷期盼下即將通車，預期安坑地區到台北市通勤時間約可減少15到20分鐘，但同樣將面臨實用性挑戰。

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安坑輕軌2（中央社記者高華謙新北20日電）安坑輕軌列車「光耀金」搶眼，車廂內紅黃色調讓網友直呼吹起復古風；車站與公共藝術設計結合樹林、蝴蝶等當地自然環境生態，新北市政府捷運工程局盤點不能不看的設計亮點。

安坑輕軌列車外型塗裝理念為山城風華再現，發想自安坑地區坐擁蒼鬱山林、先民依山建城。

車廂內採大型側窗玻璃，讓乘客飽覽沿途風光；座椅以黃色為主，紅色博愛座點綴其中，採高強度防火材料，耐磨且具摩擦力，就算列車急煞或加速也不怕滑出去；此外，各車門採雙開滑開式設計，設手動開關。

安坑輕軌9站及機廠建築設計概念為「光與綠的展演場，家與山的守護站」，沿線公共藝術結合當地蝴蝶與螢火蟲等豐富自然生態，以「火金姑」為發展主軸，由台灣、以色列、日本與旅居美國的藝術家以「舞動安坑」理念創作。

連通台北捷運環狀線的十四張站是公共藝術作品最主要展場，抬頭就能看見以色列藝術家葛斯坦（David Gerstein）創作的「飛翔安坑」蝴蝶群出現在各角落；葛斯坦參考台灣品種，繪製80隻蝴蝶，每隻花色獨一無二，大小不同、錯落有致。

此外，月台上還可看見藝術家林舜龍作品「螢火蟲回家的路」，由1000顆微型風力發電器打造，只要風吹就會產生電力而發光，呈現螢火點點情境，夜晚尤其漂亮。

十四張站與玫瑰中國城站戶外綠地還可看見藝術家許唐瑋創作的「星宇安坑」，以渾圓不鏽鋼為底，搭配繽紛烤漆，呈現星球及生物萌發意象。

十四張站在9站中最具特色，建築採用清、透、亮立面造型，車站屋頂結合斜面山屋形式，呼應設計主題「山村雅舍」，除間隔幾面採光玻璃，使月台產生豐富陰影變化，南面設多樣式沖孔版阻隔陽光熱，留下穿堂風，增加視覺穿透性及通風採光。

雙城站、台北小城站到景文科大站設計主軸是「四季光廊」，以大小不一圓孔及網點玻璃，配合站內景觀喬木，讓月台結合樹林意象，且從景文科大站往雙城站綠色調越來越深，像越往山裡靠近。

玫瑰中國城站以「采風茶亭」為設計構想，以身處樹林間為設計主題，採活潑黃、橙、粉與紅等繽紛色系呈現茶亭意象，候車站屋頂以橘色網點玻璃為主要材料，呈現鮮明視覺感受。

安康站到新和國小站設計概念是「綠色隧道」，主體採樹狀結構，月台上方以孔充板或網點玻璃營造陽光灑落月台光影，整體色調以漸層橘黃色系搭配。

安康站是安坑輕軌全線量體規模最大車站，採島式月台加側式混合式設計，以便尖峰時段安康站到十四張站加開區間車時能順利折返、來往。

另外，安坑輕軌最重要建設、跨越新店溪的安心橋體造型以白色水鳥安心展翅並享受沐浴為發想，130公尺高亮白橋塔是新店新地標，也與一旁環狀線彩虹橋及雪白陽光橋相互呼應。橋體照明將搭配節日與列車行駛進行動態與靜態光雕展演，增加變化層次。（編輯：李明宗）1120120