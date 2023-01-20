安坑輕軌1 / 安坑輕軌將通車 捷運轉乘進北市最多省20分鐘

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耗資新台幣166.32億元興建、路線長度7.5公里，包含9座車站及1個機廠的安坑輕軌在安坑居民殷殷期盼下即將通車，預期安坑地區到台北市通勤時間約可減少15到20分鐘，但同樣將面臨實用性挑戰。

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（中央社記者高華謙新北20日電）將通車的安坑輕軌9站串連新北市新店區安坑地區，透過台北捷運環狀線十四張站轉乘到大坪林站再進台北市，預估通勤時間最多省20分鐘，每日運量預計達5.3萬人次。

全線約7.5公里的安坑輕軌主要行經安一路、安捷路與安和路，包含9座車站（高架5站和平面4站）及1座機廠，從頭坐到尾約21分鐘；建設總額約新台幣166.32億元，其中新北市府負擔126.64億元。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘接受中央社記者專訪表示，民國80年間安坑人口急劇增加，但聯外道路僅安康路，路不夠寬、公車多且常塞車，居民苦不堪言，催生安坑地區軌道建設構想。

鄭智銘表示，新北3環6線規劃藍圖中，「環」串連都會區間捷運，「線」服務人口集中地區，安坑輕軌雖主要服務安坑地區，但居民可轉乘串連多條路線的環狀線，且連通道步行距離僅需2分鐘，在3環6線架構下，未來不管往台北、新北甚至桃園市，都可透過路網串連。

捷運局說，安坑輕軌有15列列車，每列車由5節車廂組成，含62個座位，共可搭載265人。據104年行政院核定安坑輕軌綜合規劃報告，預估通車年每日進出站約5.3萬人次，130年每日進出站可達約6.9萬人次。

鄭智銘說，安坑輕軌列車由台灣車輛股份有限公司與德國佛斯公司（Voith Engineering Services）合作，從設計、製造到測試，全車在台灣完成，整體國產化比例達42％，比淡海輕軌列車提升近1倍。

鄭智銘表示，安坑輕軌列車座椅採國產高強度防火材料，觸感舒服、不易受損且具摩擦力，就算急加速或急減速，乘客都不易滑出去，相較淡海輕軌，也大幅改善車內噪音。

此外，鄭智銘說，通常列車煞車或轉彎時鋼軌間摩擦會出現高頻摩擦音，但安坑輕軌採用彈性鋼軌等，較沒這問題，「可以很自豪地說，從淡海的第一個國車國造，到安坑的性能或舒適性都有滿大提升」。

捷運局表示，安坑輕軌通車後初期營運班表，尖峰時段班距為每15分鐘1列車，在人口密集安康站到十四張站加開區間車，重疊班距每7.5分鐘就1列車，可視搭乘最大旅運人次動態調整，系統最大乘載能量由雙城站到十四張站可6分鐘1列車班距服務。

新北市府交通局也規劃4條接駁車，銜接社區住戶與學校搭輕軌，尖峰與離峰班距為分別每15分鐘與30分鐘1班，每座車站等共21處增設YouBike 2.0站點，沿線分別劃設1800多個與245個機車與汽車停車格，希望多元方式便利民眾轉乘輕軌。（編輯：李明宗）1120120