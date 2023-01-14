安坑輕軌完成履勘 營運前須改善6項

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（中央社記者余曉涵台北14日電）安坑輕軌今天完成履勘，交通部表示，履勘小組共提出須改善事項計有29項，其中6項為「營運前須改善事項」，包含部分車站的設施、設備缺失。

交通部今天發布新聞稿表示，今天完成安坑輕軌運輸系統K1雙城站至K9十四張站履勘作業，這次履勘小組分成土建、機電及營運3組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。

交通部說，履勘小組共提出須改善事項計有29項，其中6項為「營運前須改善事項」、11項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」，其中營運前須改善包含機廠行政大樓的號通機房等未清理乾淨；機廠設備有軌道墊片旁混擬土渣未清等缺失；十四張站牽引動力變電站直流盤缺少單線圖等缺失；安康站第二股道未設停止標誌或標線等缺失；景文科大站無障礙坡道旁土建設地磚破損等缺失。

交通部說，有關「營運前須改善事項」部分，新北市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由新北市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請新北市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部表示，這次履勘範圍是安坑輕軌運輸系統K1雙城站至K9十四張站，全線長約7.5公里，共9座車站及1座機廠，新北市政府去年12月11日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於去年12月27日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部說，安坑輕軌通車啟用後，可與台北捷運環狀線十四張站銜接轉乘，連結台北都會區捷運路網，提供輕軌周邊新店、安坑地區運輸需求，降低私人運具使用，更可提升地區可及性，帶動周邊發展。（編輯：陳政偉）1120114