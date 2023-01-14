汐東線核定 交通部盼北市加速東湖至舊宗路段評估

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（中央社記者余曉涵台北14日電）行政院昨天核定捷運汐東線的綜合規劃。交通部今天說，期望台北市政府能加速東湖至舊宗路段評估規劃作業，促成基隆捷運、汐東捷運與大台北捷運路網。

新北捷運局昨天晚間接獲交通部通知汐東捷運已核定。新北捷運局說，汐東捷運可改善汐止交通，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及延伸捷運民生線，也是汐止20年來期待。

交通部今天發布新聞稿表示，汐東捷運綜合規劃行政院已於昨天核定，該路線原是台北市政府規劃民生汐止線的汐止至東湖路段，因台北市政府迄今尚未再提報民生汐止線綜合規劃，新北市政府擬單獨推動其轄區汐止及社后地區所需捷運，雖然其效益不足，但交通部考量規劃基隆捷運整合汐東捷運後，方促成汐東捷運能獨力成案。

交通部表示，民生汐止線（汐止至大稻埕）可行性研究，行政院前已於100年12月19日核定，民生汐止線第一期路線（基隆河以東至汐止路段）環評已於98年通過，第二期路線（民生東西路段）環評也已於109年通過。因民生汐止線行經民生東路，民生社區民眾反對，且當時台北市政府環狀線東環段尚未規劃，前台北市長柯文哲的市府團隊主張民生汐止線沒有跟其他捷運有交會點，致遲未推動。

交通部說，109年10月13日召開「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」，再請台北市適時推動民生汐止線（東湖至大稻埕），但迄今台北市政府都尚未提報該路線綜合規劃報告。

交通部指出，新北市政府因基隆河以東汐止區公所至東湖均在其轄區，故考量單獨規劃推動汐東捷運，但因僅規劃至台北捷運東湖站轉乘，未進入台北市境內與現有捷運路網銜接轉乘，導致該路線效益不足。

交通部表示，為提升大台北地區捷運整體路網效益、紓解台鐵樹林至南港間瓶頸路段負荷及引導帶動基隆河谷廊帶沿線發展，目前正由鐵道局辦理基隆捷運綜合規劃，同時協調新北市政府將汐東捷運與基隆捷運進行整合，規劃於樟樹灣至汐止區公所路段，基隆捷運與汐東捷運共線、共站及共用社后機廠，以提升整體運輸效能，並分擔汐東捷運新台幣98.47億元建設經費，方促成汐東捷運能獨立成案。

交通部表示，考量汐東線東湖站能早日與台北市政府規劃中的環狀線東環段（舊宗路SB07站）銜接轉乘，期望台北市政府能加速東湖至舊宗路段評估規劃作業，促成基隆捷運、汐東捷運與大台北捷運路網。（編輯：陳政偉）1120114