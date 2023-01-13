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蘇貞昌核定捷運汐東線 先匡列278億元設計發包

2023/1/13 21:20（1/13 21:43 更新）
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汐東線銜接捷運文湖線的東湖站，行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站及汐科站，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，沿途設站可轉乘基隆捷運與台鐵。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者高華謙傳真 111年1月13日
汐東線銜接捷運文湖線的東湖站，行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站及汐科站，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，沿途設站可轉乘基隆捷運與台鐵。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者高華謙傳真 111年1月13日
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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院晚間指出，為有效紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌今天下午核定捷運汐東線綜合規劃案，並同意先行匡列新台幣278.46億元預算，用於啟動相關設計及工程發包。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組指出，捷運汐東線綜合規劃案在去年間送回新北市政府修正2次，再經交通部與國發會加速流程審視確認後，蘇貞昌在今天核定。

同時，蘇貞昌也同意先行匡列278.46億元預算，即刻啟動計畫的相關設計及工程發包作業，藉以加速建設執行，儘速改善周邊生活圈民眾在尖峰時段的通勤問題。

民進黨立委賴品妤也在臉書表示，汐止居民盼望了20多年的捷運線，終於有機會實現，現在已經沒有拖延的本錢，她在中央會全力協助，也希望新北市府儘速進行設計、土地徵收以及動工相關作業，早日動工、才能早日開通。（編輯：林興盟）1120113
#蘇貞昌
#行政院長
#捷運汐東線
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