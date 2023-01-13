行政院核定捷運汐東線 新北：汐止20年來期待

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汐東線銜接捷運文湖線的東湖站，行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站及汐科站，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，沿途設站可轉乘基隆捷運與台鐵。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者高華謙傳真 111年1月13日

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（中央社記者高華謙新北13日電）新北捷運局今天晚間接獲交通部通知汐東捷運已核定。新北捷運局說，汐東捷運可改善汐止交通，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及延伸捷運民生線，也是汐止20年來期待。

新北市政府捷運工程局代理副局長鄭智銘告訴中央社記者，先前已經啟動辦理基本設計與都市計畫變更，接下來還要估算更詳細的工程經費，並提報給工程會審議，經核定預算後就會進行發包，經過招標與決標就能動工。

至於缺工缺料情勢是否會影響動工時程，鄭智銘說，確實像捷運樹林線與南北環招標都因工程經費遇到挑戰，且有接過捷運工程的廠商目前案量都滿飽和，這也是他們後續比較擔心的部分。但畢竟目前還有行政程序要走，也許等要發包時部分工程進入尾聲，廠商較有能量可以續接其他捷運工程，「現在也很難說」。

新北捷運局說，興建汐東捷運的同時，也期盼中央推動基隆捷運計畫能加速提報及核定，也期待台北端民生線接續推動，讓汐東線延伸至內湖區舊宗路SB07站可與捷運東環段銜接轉乘，串聯內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶。

新北捷運局表示，最重要的則是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的綠色運具，並串起北北基生活圈。

新北捷運局表示，汐東捷運計畫全長約5.5公里，其中新北4.7公里，台北0.8公里，共設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.9億元，基隆捷運計畫分擔98億元。

新北捷運局說，為加速建設執行，在基隆捷運計畫未確認前，中央同意先不列入基隆捷運計畫分擔的98億，由新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元，待2年後如基隆捷運計畫仍未核定，新北將配合提報修正計畫調整經費分擔，再編列後續98億元年度之預算。

新北捷運局表示，汐止東湖捷運銜接捷運文湖線的東湖站，行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與樟樹灣站及汐科站，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，沿途設站可轉乘基隆捷運與台鐵。

新北市長侯友宜晚間在社群網站臉書（Facebook）發文說，已經準備好要實現汐止人20多年的期盼，對於所有該承擔的責任，新北市絕對勇於面對，期望未來中央、地方一起努力，為了北北基生活圈的共好繼續打拚。（編輯：張銘坤）1120113