新北秀朗橋北側區段徵收開工 串連3條捷運線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市中和秀朗橋北側區段徵收案今天開工動土，未來將銜接中和成功路、新北環快，交通更便捷，也有景觀河廊及公園；透過捷運環狀線秀朗橋站，可串連中和蘆洲線、松山新店線。

新北市政府地政局長汪禮國今天在「秀朗橋北側區段徵收案」開工典禮表示，因河川管制，讓案子歷經多任市長，開發延宕20多年。面對近年氣候變遷，河川安全管制日趨嚴格；歷經加強防洪工程後，全案在民國109年解除河川安全管制區域，讓區段徵收得以開發。

汪禮國說，區段徵收區域東以新北環河快速道路為界，西以成功路97巷及環河東路4段為界，北以環河東路4段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將填平低窪地區，重新整理地形地貌。

汪禮國說，考量強降雨及地勢低窪特性，規劃時有考量地區排水課題，深埋設污水管線、共同管線，同時還須兼顧防汛，都是艱難的考驗。另外，為避免環境衛生髒亂，已經加強稽查違法傾倒廢棄物，保全定時巡邏監控。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

汪禮國分析，將來當地交通串連公路系統的中和成功路、環河東路、環河快速道路，鄰近的捷運環狀線秀朗橋站，可銜接中和蘆洲線、松山新店線，讓秀朗橋頭從邊陲走向新北、台北南區重要的核心樞紐，更可以縮短消防單位抵達救災救護的時間。

市長侯友宜也參加開工祝福與動土，他說，當地是捷運環狀線必經之路，受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，消防用地遲遲無法開闢；感謝中央水利署協助讓徵收案順利，經努力區段徵收後，將會有更好的未來。（編輯：李錫璋）1120110