更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀 誘使兒少拍性影片最重關10年、散布者7年
首頁 / 地方

新北秀朗橋北側區段徵收開工 串連3條捷運線

2023/1/10 17:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市中和秀朗橋北側區段徵收案今天開工動土，未來將銜接中和成功路、新北環快，交通更便捷，也有景觀河廊及公園；透過捷運環狀線秀朗橋站，可串連中和蘆洲線、松山新店線。

新北市政府地政局長汪禮國今天在「秀朗橋北側區段徵收案」開工典禮表示，因河川管制，讓案子歷經多任市長，開發延宕20多年。面對近年氣候變遷，河川安全管制日趨嚴格；歷經加強防洪工程後，全案在民國109年解除河川安全管制區域，讓區段徵收得以開發。

汪禮國說，區段徵收區域東以新北環河快速道路為界，西以成功路97巷及環河東路4段為界，北以環河東路4段及新北環河快速道路口為界，南以秀朗橋頭為界，將填平低窪地區，重新整理地形地貌。

汪禮國說，考量強降雨及地勢低窪特性，規劃時有考量地區排水課題，深埋設污水管線、共同管線，同時還須兼顧防汛，都是艱難的考驗。另外，為避免環境衛生髒亂，已經加強稽查違法傾倒廢棄物，保全定時巡邏監控。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

汪禮國分析，將來當地交通串連公路系統的中和成功路、環河東路、環河快速道路，鄰近的捷運環狀線秀朗橋站，可銜接中和蘆洲線、松山新店線，讓秀朗橋頭從邊陲走向新北、台北南區重要的核心樞紐，更可以縮短消防單位抵達救災救護的時間。

市長侯友宜也參加開工祝福與動土，他說，當地是捷運環狀線必經之路，受限於河川安全管制，民國88年、94年通過的都市計畫始終無法執行，消防用地遲遲無法開闢；感謝中央水利署協助讓徵收案順利，經努力區段徵收後，將會有更好的未來。（編輯：李錫璋）1120110

#汪禮國
#秀朗橋頭
#環河東路4段
汪禮國
劃國土保育地遭地主反彈 新北：暫緩提送審議
侯友宜
新北市警局長將異動 侯友宜指尊重警政一條鞭安坑輕軌14日履勘 新北：會有試營運期優惠方案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族