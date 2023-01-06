捷運三鶯線規劃站口擋住家 新北允協調降低衝擊

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新北市議員卓冠廷（右2）6日指出，捷運三鶯線LB12鶯桃福德站附近民眾反映規劃的站口擋住住戶及店家動線。圖為卓冠廷前往捷運三鶯線LB12站現址會勘。（卓冠廷提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月6日

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（中央社記者高華謙新北6日電）新北市議員卓冠廷今天指出，捷運三鶯線鶯桃福德站附近民眾反映規劃的站口擋住住戶及店家動線。新北捷運局表示，會在工程可行前提下協調影響最小的設置位置，將持續溝通。

卓冠廷今天發布新聞稿指出，居民接到捷運局施工通知才發現位在新北市及桃園市交界處的LB12鶯桃福德站出口太靠近周邊住戶，且電扶梯及樓梯完全擋住1樓店面，不僅行走動線受影響，屋主擔心店面生意受衝擊。

他表示，依過去經驗，位在捷運出口附近住戶通常都非常開心，但LB12站位在相當狹小的4線道上，人行道空間不足；且現場有開設多年的菁仔行、修車廠，捷運出入口規劃若不變更，以後車輛無法進出，這些店家難以做生意。

卓冠廷指出，已前往捷運三鶯線LB12站現址會勘，要求新北市政府捷運局三鶯工務所說明規劃情形，並要求三鶯工務所在1個月內提出改善計畫，將住戶的視線與動線問題納入重新考量。

對此，三鶯工務所表示，曾評估過是否改成單側出入口，但消防逃生通道必要性要考量進去，對於民眾的需求會研究新方案，且會盡快提出初步的新方案。

新北市捷運局指出，捷運三鶯線完工後在鶯歌區福德一路設置LB12站出入口，並於完工後將重設較寬的人行道，提供較佳的通行空間。

新北市捷運局表示，另將綜合考量商家進出與減少店面阻隔性等地方意見，進一步在工程可行前提下協調影響最小的設置位置，並採輕量化及明亮通透方式，以增加通透性減少視覺阻隔，後續將持續與民眾溝通。（編輯：戴光育）1120106