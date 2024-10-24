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新北教育局：天災若評估需停課 校長可通報應變

2024/10/24 14:45
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）針對天災是否停班停課，新北市長侯友宜今天表明「新北市一定是我做決定」，新北市府教育局補充表示，各校校長可依天候通報、緊急應變，以維護師生放學安全為優先。

教育局表示，已提醒各區學校注意天氣降雨變化，隨時做好相關應變準備，確保師生安全。而依據天然災害停止上班及上課作業辦法，天然災害期間，停止上班及上課由直轄市長決定發布，新北市各級學校依規定辦理。

教育局指出，如各區學校校長評估確有停課需求，可先緊急應變，同步通報教育局協助。緊急應變仍是校長以安全優先。截至今天下午1時，教育局還沒有收到新北各校有停課相關需求回報。

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教育局強調，由於天然災害停止上班及上課作業辦法第8條及第9條第3項：「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」，因應各區地形氣候、交通情況，有授權各校校長自行決定課程實施與否或調整課程活動，讓各校在緊急情況時有彈性自主應變空間，以維護師生上放學安全為第一優先。各縣市實務運作也如此。

山陀兒颱風期間緊急應變的金山高中校長陳玉桂下午接受電訪表示，她會與區公所在群組密切溝通與討論氣候狀況，教育局也會在群組中提醒與授權，當決定停班停課後，也會通報給教育局。（編輯：林恕暉）1131024

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