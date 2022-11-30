基隆捷運第一階段環評案 補汐科站邊坡擋土評估再審

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（中央社記者張雄風台北30日電）環保署今天審查基隆捷運第一階段環評案，由於此案有部分路段與捷運民生汐止線共用，環委除要求釐清權責外，也要求加強如汐科站等擋土牆強度評估，建議此案補充修正後再審。

基隆捷運一等20餘年，行政院今年初終於拍板定案。行政院環境保護署今天召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組初審會議。

開發單位交通部鐵道局表示，此計畫路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

工程規畫部分，平面段工程為八堵站，七堵站以西至南陽大橋站為高架段，南陽大橋站後地下延伸至南港站則轉為地下段；施工期程部分，主體土建及機電工程施作約72個月，預訂於綜合規畫核定後9年通車。

鐵道局指出，配合基隆河谷廊帶發展，沿基隆河流域基隆、汐止、南港、內湖行政區經貿、創研及科技產業，以車站串聯產業據點，接駁轉運服務與大眾運輸服務；全日提供9萬旅次服務，銜接汐東捷運，南港展覽館站、南港站轉乘文湖線、板南線、高鐵、台鐵等。

會議中討論關於程序問題，由於民生汐止線路段之前已通過環評，現在卻納入基隆捷運的工程範圍，需要釐清權責。對此，鐵道局強調，相關規畫皆已與北北基政府討論，未來會由新北市政府主責。

有環委補充，其中汐科站為高架段，當地地質是順向坡，現有的擋土牆強度是否足夠，應該要有更積極、強化的作為，而不是「擋土牆現況沒有問題」而已；日前才發生國1汐止交流道邊坡滑落的事件，安全回家的路很重要。

有環評委員發言時表示「幫基隆人問一下」，八堵到基隆段，是否另外有規劃；另外，有環委呼應，目前共構站是八堵站，未來到市區是要從八堵站轉乘到市區、或是坐回七堵再轉乘。

環委也提出增加設置太陽能板，或是綠能、儲能等設施；其中針對高架站不設洗手廁所的規劃，環委請鐵道局再審酌評估，站務人員有需求、或是民眾打翻飲料，「難道都不需要水嗎？」若要更改設置，污水處理也需一併考量。

鐵道局說明，八堵站未來會有轉乘設計，目前有交通規畫案和都市設計案，包括開闢新公車轉乘路線；甚至不排除BRT，目前還在討論，主要看技術性的問題。

另外，八堵至基隆站則是有鐵路併存的爭議，若路廊要共構，因為路寬不夠需要拆遷房子，在現階段沒辦法形成共識，因此有共識的部分先執行，後續還在與基隆市政府談。

經閉門會議討論，環委要求釐清此計畫與民生汐止線關聯性，共用站體、軌道、社后機廠於施工、營運期間的權責釐清；強化路線鄰近地質敏感區、順向坡、自來水水質保護區、地下礦坑等可能的影響，建議此案補充修正後再審。（編輯：管中維）1111130