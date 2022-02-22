基隆捷運預計2032年通車 路線圖、轉乘方式看這裡

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運拍板定案，讓30年的空談一夕定案，他上任行政院長時也解除基隆河沿岸禁限建，未來貨櫃園區就變成科技園區；交通部說，預計121年4月通車。

●425億經費誰負擔？

蘇貞昌上午視察基隆捷運計畫，他在致詞時表示，今天宣布基隆捷運拍板定案，這關係到基隆、新北、台北三個大都會生活圈的交通運輸、生活出入、產業發展、觀光旅遊，民眾期待超過30年，但路線方案始終沒辦法拍板。

蘇貞昌說，今天拍板後把輕軌變捷運、路線有共識，經費也大大增加，總統蔡英文交代要把基隆捷運納入前瞻基礎建設，經費從新台幣80億元變成425億，其中中央負擔約77%、327億元，其他則由三縣市合理分擔。

●如何轉乘北捷、高鐵、台鐵？

交通部簡報指出，基隆捷運計畫路線從南港站到八堵站，全長16.05公里，設13座車站，是標準軌的中運量捷運系統；可在南港站轉乘台鐵及高鐵、南港展覽館站轉乘板南線及文湖線。

蘇貞昌表示，未來基隆人可以直接搭到高鐵站、在南港站轉乘捷運板南線，正在規劃中的汐東線也可望合理延伸，感謝地方政府努力，這也要政府的魄力。他一上任行政院長就解除基隆河沿岸的禁限建，未來貨櫃園區就變成科技園區，地方可以大大發展。

蘇貞昌說，期待交通部早日進行相關後續、地方政府全力配合、立法院大力支持，讓30年的空談一夕定案，讓大台北地區的交通更便利、產業發展。

●預計施工期程為何？

交通部長王國材表示，基隆捷運最初規劃時，是用省成本方式，讓輕軌走在台鐵軌道上。但因機電系統、號誌等因素，恐讓台鐵效率會大幅降低，因此改採新系統直接增加容量，定案後將從南港到八堵；基隆每天有10萬人到台北上班、汐止更有20萬人，確定往這方向執行。

交通部表示，基隆捷運計畫的綜合規劃已經在110年12月底提報交通部，啟動環評補充調查，並提報環評審議；如果獲行政院核定，未來會以9年時間做後續施工，預計121年4月通車。（編輯：楊凱翔）1110222