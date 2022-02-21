五泰輕軌通過國發會審查 估核定後9年內可完工

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）國家發展委員會今天審查通過五股泰山輕軌可行性研究，將報請行政院核定。新北市捷運局表示，預估在3年內完成環境影響評估等，後續施工約需6年。

新北市政府捷運工程局下午發布新聞稿指出，新北捷運三環六線中的五泰輕軌總經費新台幣227.79億元，由中央補助72.22億元、新北市府負擔155.57億元。

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五泰輕軌全長11.61公里、設置14座車站，路線行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區以及塭仔圳重劃區等多處都市計畫開發區，串聯蘆洲、五股、泰山等行政區，可帶動沿線人口及產業發展，提供居民更便捷交通運輸。

捷運局表示，五泰輕軌近日已同步進行綜合規劃作業，可行性研究獲行政院核定後，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估以及都市計畫變更等作業，依以往經驗，期盼環評及綜合規劃可在3年內完成，至於施工約需要6年，將積極推動進度。（編輯：方沛清）1110221