更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運3/49

捷運汐東線綜規報告交通部通過 20年期待將實現

2022/3/15 14:47（3/15 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捷運汐東線綜合規劃報告15日獲交通部審查通過，接續將報請行政院核定；核定後，目前正進行的基本設計經工程會審議即可發包施工，全線將於行政院核定後9年內完工。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月15日
捷運汐東線綜合規劃報告15日獲交通部審查通過，接續將報請行政院核定；核定後，目前正進行的基本設計經工程會審議即可發包施工，全線將於行政院核定後9年內完工。（新北市政府捷運工程局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北15日電）新北市政府捷運工程局表示，捷運汐東線綜合規劃報告今天獲交通部審查通過，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿指出，捷運汐東線總經費為新台幣377.57億元，新北市內4.75公里，台北市內0.81公里，共計6站。

根據規劃，捷運汐東線路線起自台北市南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經新北市汐止區吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。

新北市捷運局表示，捷運汐東線提供基隆捷運、捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷大眾運輸運具。

新北市捷運局指出，交通部通過綜合規劃報告後將續送行政院核定；核定後，目前正進行的基本設計經工程會審議即可發包施工，全線將於行政院核定後9年內完工。（編輯：戴光育）1110315

基隆捷運擬與汐東線整合。（中央社製圖）
基隆捷運擬與汐東線整合。（中央社製圖）
延伸閱讀
基隆捷運擬與汐東線整合成Y字形 樟樹灣等3站共站基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車捷運民生汐止線 柯文哲指做全段侯友宜籲汐東段先蓋
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀