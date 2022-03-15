捷運汐東線綜規報告交通部通過 20年期待將實現

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（中央社記者沈佩瑤新北15日電）新北市政府捷運工程局表示，捷運汐東線綜合規劃報告今天獲交通部審查通過，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿指出，捷運汐東線總經費為新台幣377.57億元，新北市內4.75公里，台北市內0.81公里，共計6站。

根據規劃，捷運汐東線路線起自台北市南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經新北市汐止區吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。

新北市捷運局表示，捷運汐東線提供基隆捷運、捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷大眾運輸運具。

新北市捷運局指出，交通部通過綜合規劃報告後將續送行政院核定；核定後，目前正進行的基本設計經工程會審議即可發包施工，全線將於行政院核定後9年內完工。（編輯：戴光育）1110315