鐵道局：基隆捷運路線串北北基共生共榮 非炒地皮

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）基隆捷運計畫今天定案。交通部鐵道局晚間澄清有媒體指「基隆捷運路線規劃中心思想為選舉、炒地皮」，並說明基隆捷運路線是串聯台北市、新北市及基隆市共生共榮。

鐵道局發布新聞稿，說明基隆捷運攸關基隆河谷廊帶及大汐止地區未來百年大計，為政府重大的軌道建設計畫，未來將以捷運車站TOD（公共運輸導向發展）方式，使捷運站周邊成為地區生活或產業網絡節點，串聯台北市、新北市、基隆市共生共榮，共創中央、地方及民眾三贏。

鐵道局表示，基隆捷運第一階段路線自南港站至八堵站，將與基隆市政府合作整體開發為基隆新門戶，屆時旅客可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線，銜接大台北捷運路網。至於捷運八堵站月台緊鄰台鐵八堵站，旅客可經由地下連通道轉乘台鐵，便利兩個系統無縫轉乘，前後站旅客也可利用跨站天橋進出捷運及台鐵站。

鐵道局並說，基隆河谷沿線如八堵、七堵、北五堵及保長坑等地，現況多為廠房或老舊社區，部分做為倉儲貨運使用，供貨櫃堆置存放，周邊土地使用強度不高，長期以來欠缺整體規劃，基隆捷運將由基隆市政府及新北市政府配合車站周邊環境特性及發展藍圖，進行都市設計及更新，將既有貨運場站適度活化再利用，並搭配既有倉儲物流，以及鄰近市區的優勢，升級成為北部區域智慧物流、新創文化發展基地。（編輯：管中維）1110222