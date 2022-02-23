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謝立功質疑基隆捷運半調子 未見八堵到基隆配套

2022/2/23 12:24（2/23 12:41 更新）
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有意角逐桃園市長的台灣民眾黨祕書長謝立功23日在黨中央舉行「桃園市長初選政見」記者會，發表桃園市交通施政計畫。中央社記者徐肇昌攝 111年2月23日
有意角逐桃園市長的台灣民眾黨祕書長謝立功23日在黨中央舉行「桃園市長初選政見」記者會，發表桃園市交通施政計畫。中央社記者徐肇昌攝 111年2月23日
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（中央社記者郭建伸台北23日電）基隆捷運計畫定案，曾參選過2次基隆市長的民眾黨秘書長謝立功今天表示，未見八堵下車後配套，且沒人知道南港段軌道怎麼走，基隆友人討論多反映是「半調子」捷運，不看好未來發展。

台灣民眾黨今天舉行桃園市長初選政見記者會，除了參與初選的謝立功外，民眾黨提名參選桃園市議員的簡僑亨、黃國晏也一同與會。

謝立功表示，根據統計桃園的平均年齡是39.2歲，是六都最年輕的城市，他的目標是以桃園航空城作為各產業的緩衝區，串連各產業上中下游產業，打造桃園市成為成為年輕人的創業天堂和老年人的宜居城市。

謝立功指出，桃園機場作為國門，如果管理不好，可能是病毒入侵管道，但若能掌握利基，就能在後疫情時代掌握先機。

謝立功過去曾代表國民黨參選2次基隆市長，媒體詢問他對行政院宣布基隆捷運定案看法。

謝立功表示，看到基隆捷運定案他感觸很深，一來是他不相信只需花425億元，且核定的路線目前只到基隆暖暖區八堵，而不是基隆市區，民眾搭車到八堵後該如何進市區，他沒看到配套規劃。

謝立功直言，蔡政府快畢業前為兌現政見，基捷的說法從一開始的捷運變成輕軌，後來又變成輕軌捷運和中運量捷運，預算則一路增加。

謝立功說，基捷尚未做可行性評估，且南港和基隆這兩段軌道卻沒人知道怎麼走，跟基隆友人討論，也都反映基捷是「半調子」捷運。

謝立功提到，桃園市民比基隆多很多，交流道經常塞車，目前也只有一條機場捷運，呼籲政府應多正視桃園交通問題。

謝立功說，桃捷路網雖有不同路線版本，但他主張應以桃園機場為中心主幹線並往外擴散，以利產業發展。（編輯：黃國倫）1110223

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