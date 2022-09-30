林右昌：基捷環評提環保署 綜規112年初可定案

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基隆市長林右昌（右）30日在議會表示，基隆捷運建設這幾年最有進展，從來沒有達到這般境地，過去是市府在規劃，現在由中央主導，無論計畫完整度或與雙北市串接，都會非常務實處理，包含路線已確定，場站也沒問題，經費分攤也已談妥。中央社記者王朝鈺攝 111年9月30日

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（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市議會今天召開定期會，市議員關心基隆捷運進度，市長林右昌說，環評修正報告23日已送出交通部提交環保署，至於綜合規劃，預計明年約1月、2月可定案。

市議員楊秀玉說，基隆捷運八堵到基隆段到底會不會蓋，要澈底把真相告訴市民，而不是每到選舉讓政客操作成假議題。市議員莊錦田則詢問，基隆捷運是否能做到。

林右昌答詢表示，基隆捷運不像過去由地方政府提出，而是由交通部鐵道局規劃，八堵到基隆段一定會蓋，重點是要採取何種方案，是地下化、平面還是高架，及路線要採用何種方案，這些地方必須有共識。

林右昌說，基隆捷運建設這幾年最有進展，從來沒有達到這樣的境地，過去是市府在規劃，現在由中央主導，無論計畫完整度或與台北市、新北市串接，都會非常務實處理，包含路線已確定，場站也沒問題，經費分攤也已談妥。

林右昌表示，基隆捷運最新進度是23日環境影響評估修正報告已送出交通部提交環保署，這是一大步，期待環評年底前能完成，而環評是綜合規劃完成的要件，綜合規劃明年1月、2月應該就可定案，通過環評和綜合規劃2個階段，基隆捷運大概基本上全部就會確定。（編輯：方沛清）1110930