基捷遭指實為輕軌 鐵道局：規格、速度捷運標準

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）基隆捷運遭質疑灌水，實際上是使用低底盤的輕軌。交通部鐵道局今天澄清，無論系統設計或速度，基隆捷運都是捷運標準。

鐵道局晚間發布新聞稿，在北北基溝通平台政策共識下，規劃基隆捷運將採LRRT中運量捷運系統，捷運系統型式選擇除考量運量需求外，交通部基於軌道產業政策考量及結合軌道國產化策略與延續國車國造成果，由LRT輕軌運輸系統提升為具備自動列車運轉（ATO）裝置的LRRT中運量捷運系統。

鐵道局指出，依交通部頒「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，中運量系統運能界於每小時2萬人次至5000人次，基隆捷運第1階段先止於八堵，最大站間運量已達每小時8000人次，未來延伸至基隆，運量將再提升。

鐵道局說，基隆捷運劃採用LRRT中運量系統，全線專用路權，列車具備自動駕駛（ATO）、自動控制（ATC）、自動防護（ATP）及集中監視與調度（ATS）功能，車站均設置月台門，最高運能營運速度可每小時70公里，系統容量可滿足旅運需求，明顯有別於輕軌列車採用簡易號誌指示列車運轉，由司機員目視駕駛，行駛於無專用路權路面，速度受交通影響，僅能以時速20至25公里營運。

鐵道局說，中運量捷運系統採用的規格是因應各計畫不同的運量需求與結構型式，以模組方式採用所需長度、底盤設計的列車，供電方式也因地制宜。基隆捷運延續軌道國產化成果，採用LRRT中運量系統，低底盤設計並設置自動化操作系統，提高行車速度，並提供未來基隆與台北間大量密集的通勤旅次服務。（編輯：管中維）1111020