蔡適應邀紙風車演出 謝國樑提產業搭配基捷發展

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天表示，11月4日邀請紙風車劇團前往基隆演出，歡迎大家前往欣賞。對手謝國樑則提出產業發展搭配基隆捷運沿線，開發具有潛力區域。

蔡適應出席七賢社區發展協會萬聖節踩街時，特別在出發地點發送糖果給孩童，並向孩子們宣傳紙風車劇團將於11月4日晚間7時在樂一路麵粉廠空地演出，他說，歡迎父母帶著孩子，一起欣賞全台灣最受歡迎的劇團。

另外，蔡適應出席協和文化親子健康公園啟用時表示，健康公園就在協和發電廠對面，他協調協和發電廠認養親子健康公園，獲得協和發電廠同意，期盼親子健康公園未來能成為孩子遊憩的好去處。

國民黨基隆市長參選人謝國樑透過新聞稿指出，將打造基隆科學園區成為內湖科學園區的替代方案，努力爭取科技廠商，尤其是企業營運與研發總部進駐基科，搭配捷運的開發及路線的搭配，估計可替基隆創造大量就業機會。

謝國樑說，基隆捷運若能沿著科技產業廊帶規劃，除能創造基隆的就業機會外，還能紓緩內湖、汐科飽和的狀態，幫助平衡大台北區域發展不均的狀況，目標讓捷運變成帶動基隆整體產業發展的催化劑。

此外，謝國樑表示，基隆捷運第2期的規劃絕對不能用捷運取代台鐵，現有的軌道建設經過長時間發展，已在沿線創造固定的產業聚落，也有相當高比例的市民仰賴台鐵通勤，基隆捷運必須創造新的生機，才是基隆人真正需要的捷運。（編輯：戴光育）1111028