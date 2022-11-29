林右昌：沒規劃下一步 最需休息充電

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基隆市長林右昌29日在基隆市政府接受媒體聯訪，談及外傳可能接任交通部長時表示，卸任前他和市政團隊還是會兢兢業業做好工作，對下一步沒規劃，如果讓他選，他最需要休息與充電。（讀者提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月29日

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（中央社記者高華謙基隆市29日電）基隆市長林右昌今天談及外傳可能接任交通部長時表示，卸任前他和市政團隊還是會兢兢業業做好工作，對下一步沒規劃，如果讓他選，他最需要休息與充電。

林右昌上午在基隆市政府接受媒體聯訪時說，執政更替是民主政治常態，昨天他已指示成立交接小組，上午10時已由基市府參議楊桂杰率局處首長向基隆市長當選人謝國樑說明。

外傳可能接任交通部長，林右昌說，外界很多猜測不是現在才有，但能在8年讓基隆蛻變進步，感謝基隆市民給他機會；如果讓他選，8年好好擔任2屆市長，「我覺得我最需要的是休息與充電」。

媒體詢問施政受市民肯定，有沒有話要對市民說？林右昌表示，最重要是謝謝大家給他機會，讓他能在基隆發揮過去在中央政府累積的經驗與都市發展專業，實踐對市民的承諾，讓基隆從吊車尾變前段班，也讓基隆人驕傲光榮。

至於對基隆捷運未來發展有什麼期待，林右昌說，基隆推動任何計畫與政策比其他縣市困難，基市府不像其他直轄市有捷運工程局與完整組織編制，財政特別辛苦，雖然他任內零舉債且降低負債，但推動基隆捷運需整個市府組專案團隊執行，期待未來市長盡力繼續推動。（編輯：李明宗）1111129