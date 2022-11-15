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王國材盼基捷112年第4季動工 二階一定會進基隆

2022/11/15 15:23（11/15 15:36 更新）
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交通部長王國材15日出席基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程開工動土典禮，受訪時表示，基隆捷運第一階段南港到八堵9月已送環保署審議，盼2023年第4季能動工；至於第2階段也一定會做，一定會進到基隆市。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月15日
交通部長王國材15日出席基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程開工動土典禮，受訪時表示，基隆捷運第一階段南港到八堵9月已送環保署審議，盼2023年第4季能動工；至於第2階段也一定會做，一定會進到基隆市。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年11月15日
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（中央社記者沈如峰基隆15日電）交通部長王國材今天在基隆表示，基隆捷運第一階段南港到八堵若順利的話，希望在明年第4季動工，且第二階段一定會做，也一定會進到基隆市。

王國材今天前往基隆，參加基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區範圍工程開工動土典禮。

王國材接受聯訪時說，基隆捷運第一階段南港到八堵在9月已送環保署審議，希望在明年第4季能夠動工；至於第二階段也一定會做，一定會進到基隆市，現在主要是路廊問題，不希望有太多的拆遷。

王國材指出，基隆捷運過去談了20幾年，就是因為運量不足、路廊找不出來，所以都被認為是紙上談兵；但這幾年來，基隆市長林右昌和立委蔡適應上任後，找到可結合基隆河谷開發、深入社區、與鐵路分開的路廊方案，讓它變得可行。目前這個建設現在整個到八堵的用地都沒有問題，因此南港到八堵段先動工。

王國材指出，以分階段執行來說，過去的捷運建設有太多這種狀況，如果在第二階段碰到太多阻力，把第一階段也綁住了，這樣不太有效率，所以第一階段先做到八堵，希望不要讓關鍵部分影響到基隆捷運建設。

他說，過去如台北環狀線先做一環再慢慢接起來，三鶯線現在延伸到桃園等，都會有優先順序，且工程比較容易部分先做，所以外界不用擔心，基隆捷運一定會進基隆，現階段把比較容易階段完工，後續包括用地取得、路廊如何進到基隆火車站會再討論，也有可能在基隆捷運動工一段時間後第二階段就銜接上來，也有可能全部一起完工。（編輯：李錫璋）1111115

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