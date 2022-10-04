基隆捷運誰興建？林右昌：新北機會最大

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆捷運已進入綜合規劃階段，市議員今天在施政總質詢關心會由哪個縣市負責興建，市長林右昌說，新北市機會最大，原因很簡單，因為新北市要蓋，基捷現在已與捷運汐東線整合。

市議員陳薇仲說，市府釋出的「大眾運輸導向發展」（TOD）規劃非常模糊，且針對開發可能造成的縉紳化，會因為土地和房價的飛漲產生公共問題，對於可能影響居住品質也沒有對策。

市議員張淵翔表示，基隆市沒有捷運局，應該不會由基隆市負責興建基捷，而基捷在台北市也只有一小段，萬一新北市不蓋，要由哪個城市負責興建。

市議員王醒之說，市民擔心若台北市和新北市合作先蓋汐東線，到最後基捷卻沒有縣市願負責興建，此外，基捷未來可能成為基隆財政的大錢坑，目前基隆要負擔的經費是新台幣17.7億，10年後，物價波動會膨脹到多少。

林右昌答詢表示，基捷已定案80%，至於縉紳化議題，市府正同步做TOD，就是要減緩縉紳化，透過TOD產生公共利益，而有公共建設的投入，房價一定會漲，房價和地價上漲不代表縉紳化，城市發展溫和的上漲是好事，縉紳化與捷運開發是兩件事，不要連結起來，全世界都在做交通和公共建設，但不一定會帶來所謂的縉紳化。

林右昌說，若汐東線先蓋，還是沒有辦法營運，他覺得現在的條件狀況下，新北市較有可能興建基捷，也較為合理，因為基捷與原本不可能蓋的汐東線整合互蒙其利，且主要路段也在新北市，不過，後續還有包括營運虧損要屆時如何分攤等議題要進一步確認。

林右昌表示，捷運建設是逐年進行，基隆市負擔的17.7億元中也包含土地取得等，捷運建設不能只用票價計算，還有城市發展的紅利，及由捷運帶動下產生的效益，當然包括稅收和商業發展等，基本上市府算過，財務沒有問題。（編輯：張銘坤）1111004