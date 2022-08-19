更多編輯台推薦新聞：
PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站
生活

PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

捷運汐東線 新北：配合中央調整經費分擔補正內容

2022/8/19 14:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北19日電）交通部昨天說，還沒核定捷運汐止東湖線是因新北市政府仍在修改綜合規劃報告。新北市捷運局今天表示，因配合中央調整經費分擔，所以重新補正報告內容。

新北市長侯友宜17日接受廣播專訪時表示，以為行政院長蘇貞昌5日視察捷運汐止東湖線時，會宣布核定。

行政院交通部昨天晚間回應，新北市府目前仍在修改綜合規劃報告，待新北市府修正後，將可加速後續審查作業，讓行政院早日核定。

新北市政府捷運工程局今天接受中央社記者電訪時表示，汐東線與基隆捷運是兩個不同計畫，不過重疊部分有樟樹灣、汐科與汐止區公所3站，並共用社後機廠停放、維修車輛等，因此交通部審定汐東線捷運綜合規劃預算由汐東捷運與基隆捷運共同分擔。

捷運局說，中央5日決議要減少中央在基隆捷運應負擔機廠經費，因經費分擔改變，新北也須依中央指示重新修正財務計畫。

新北市長侯友宜今天視察「三重區正義北路（重新路至重陽路）人行道及附屬設施改善工程」會後接受媒體聯訪表示，希望中央儘速核定汐東捷運。（編輯：李錫璋）1110819

侯友宜
新北市長選舉 林佳龍緊攻陸戰、侯友宜打政績牌 汐東捷運 交通部：新北仍在修改綜合規劃報告
蘇貞昌
蘇貞昌：維持半導體領先地位 加大加碼加快發展 蘇貞昌：感謝國軍保家衛國 外交部為台灣發聲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族