捷運汐東線 新北：配合中央調整經費分擔補正內容
2022/8/19 14:35
（中央社記者高華謙新北19日電）交通部昨天說，還沒核定捷運汐止東湖線是因新北市政府仍在修改綜合規劃報告。新北市捷運局今天表示，因配合中央調整經費分擔，所以重新補正報告內容。
新北市長侯友宜17日接受廣播專訪時表示，以為行政院長蘇貞昌5日視察捷運汐止東湖線時，會宣布核定。
行政院交通部昨天晚間回應，新北市府目前仍在修改綜合規劃報告，待新北市府修正後，將可加速後續審查作業，讓行政院早日核定。
新北市政府捷運工程局今天接受中央社記者電訪時表示，汐東線與基隆捷運是兩個不同計畫，不過重疊部分有樟樹灣、汐科與汐止區公所3站，並共用社後機廠停放、維修車輛等，因此交通部審定汐東線捷運綜合規劃預算由汐東捷運與基隆捷運共同分擔。
捷運局說，中央5日決議要減少中央在基隆捷運應負擔機廠經費，因經費分擔改變，新北也須依中央指示重新修正財務計畫。
新北市長侯友宜今天視察「三重區正義北路（重新路至重陽路）人行道及附屬設施改善工程」會後接受媒體聯訪表示，希望中央儘速核定汐東捷運。（編輯：李錫璋）1110819
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