林佳龍挺優先建汐東捷運 新北市府盼儘速核定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新北市長參選人林佳龍5日上午在臉書（Facebook）發文表示，感謝行政院長蘇貞昌2月宣布基隆捷運優化路線，優先推動汐東捷運。圖為蘇貞昌5日前往現勘的簡報路網掛圖。中央社記者黃旭昇新北攝 111年8月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北5日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，感謝行政院長蘇貞昌2月宣布基隆捷運優化路線，優先推動汐東捷運。市府捷運局表示，盼中央儘速核定以推動工程，勿受到基隆捷運的延宕。

行政院長蘇貞昌今天前往新北市汐止，視察「捷運汐止東湖線規劃情形」聽取簡報，並謝謝當時2020年10月前交通部長林佳龍成立溝通平台，交通部長王國材接續努力，北北基3名市長互相體諒、合作，才有今天的進展。

民進黨新北市長參選人林佳龍上午在臉書（Facebook）發文表示，汐止是銜接基隆與台北的重要交通交會點，捷運民生汐止線延宕多年，導致汐東捷運（捷運汐止東湖線）無法推動，居民及通勤族長期飽受塞車之苦。

林佳龍說，在擔任交通部長時，發現基隆捷運、捷運民生汐止線路線重疊的問題，讓意見整合困難；他促成「北北基軌道路網政策溝通平台」，邀請基隆市長林右昌、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜坐下來討論。

林佳龍說，在多方努力下，促使捷運民生汐止線汐東段（汐東捷運）與基隆捷運計畫整合，汐東捷運讓基隆、汐止、內湖、南港加起來近百萬人口受惠。

他說，打破本位主義才能讓跨市的軌道路網建設發揮最大的綜合效益，這是治理首都圈重要的思維。感謝蘇貞昌於今年2月宣布基隆捷運優化路線推動捷運汐東段，將來與捷運文湖線、板南線串聯，讓首都圈捷運路網更完整，並帶動基隆河谷廊帶、大汐止產業聚落發展，促進新北在地就業。

新北市政府捷運工程局今天則發布新聞表示，汐東捷運深受基隆捷運影響延宕，新北市府勇於承擔，完成提交綜合規劃報告給交通部，今年3月15日獲原則通過，市府5月將修正報告報請交通部核轉行政院核定中。

捷運局表示，新北長達20年爭取汐止有捷運建設，現在僅差臨門一腳，請行政院儘速核定後，就可辦理後續相關作業及發包施工。汐東捷運經費，新北市出資新台幣205億元（包含代墊台北市轄區經費29億元），中央負擔58億元。

捷運局說，汐東捷運是汐止地區與周邊聯外交通的重要運具，可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站及共用社后機廠，並保留後續延伸台北市銜接東環線與大稻埕的汐民線北市段，深具關鍵性。

市府說，請行政院快速核定，不要再受還沒完成綜合規劃及環境影響評估的基隆捷運影響而延宕。另外，基隆捷運建設經費，新北市該負擔的都會承擔。（編輯：李錫璋）1110805