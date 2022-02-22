基隆捷運擬與汐東線整合成Y字形 樟樹灣等3站共站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，並說規劃中的汐東線也可望合理延伸。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，並說規劃中的汐東線也可望合理延伸。交通部說，基隆捷運與汐東線會整合成Y字形，並在樟樹灣、汐止區公所及汐科3站共站。

蘇貞昌今天上午視察基隆捷運計畫時，宣布此計畫定案，正在規劃中的汐東線也可望合理延伸。新北市長侯友宜中午參加一項中小學校長會議後接受聯訪表示，新北會承擔起興建基隆捷運應盡的責任，也盼行政院儘速核定已規劃20年的捷運汐東線，儘早施工可節省工程經費，早日解決汐止區的交通黑暗。

交通部去年與新北市達成基隆捷運整合汐東線共識，鐵道局今天證實，新北市政府已將汐東線綜合規劃提到交通部審查。

根據鐵道局提供的資料，汐東線從汐止到東湖，在汐止與樟樹灣間與基隆捷運共線，並在汐止區公所站、汐科站及樟樹灣站與基隆捷運共站，從樟樹灣站往內湖方向延伸，設社后站、下社后站及東湖站，另建社后機廠，基隆捷運與汐東線共用。

交通部長王國材去年形容，汐東線有如基隆捷運的支線，曾提出汐東線可往環狀線東環段延伸，鐵道局也建議可延至內湖舊宗，方便民眾轉乘文湖線；不過，新北市並未考慮。

根據新北市提出的汐東線規劃，全長6.03公里，5.17公里在新北市，台北市只有0.86公里，共設6站，總經費約331億元。

汐東線原本是台北捷運規劃民生汐止線中的一段，因民汐線一直未推動，新北市希望先啟動汐東線，並積極爭取，交通部推動基隆捷運時，決定整合汐東線。（編輯：陳清芳）1110222