基隆捷運定案 林右昌：為進步發展再注強心針

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

基隆市長林右昌（右）22日表示，基隆捷運推動相當不容易，感謝行政院長蘇貞昌支持，讓基隆將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市，更為進步發展再注入一劑強心針。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆22日電）對於基隆捷運計畫定案，基隆市長林右昌說，基隆捷運推動相當不容易，感謝行政院長蘇貞昌支持，讓基隆將成為第一個擁有捷運服務的非直轄市，更為進步發展再注入一劑強心針。

蘇貞昌上午率領交通部等單位前往基隆捷運站點預定地視察受訪時表示，不只是輕軌變捷運、路線有共識，經費從新台幣80億元提高到425億元，但中央負擔77%、達到327億元，其餘3縣市也都合理分擔；中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1萬5000人。

林右昌致詞表示，基隆捷運過去一直很難推動，最主要有3個障礙，第一，這條路線跨了3個城市，而基隆又是唯一非直轄市的城市；第二，基隆捷運建設龐大，基隆市政府無法單獨負擔，必須由中央強力支持；第三，捷運建設高度專業，基隆市沒有捷運局也沒有相關人員編制與專業。

林右昌說，若沒有這3個條件配合基隆捷運難以成功，必須由中央或直轄市的能量才能順利推行，這也是他上任後，一直積極思考如何解決的3大難題。

林右昌表示，歷經總統蔡英文及行政院對捷運輕軌案的支持，之後又有前交通部長林佳龍和台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和自己的四長會議達成歷史性3個城市的共識和整合，並提升為中運量系統。

過程中，有蔡總統與行政院的全力支持，並由中央交通部主導，順利取得北北基3個城市的共識，且由中央負擔絕大多數的經費，3個城市則分攤部分金額，得以讓基隆捷運順利推行。

林右昌說，「基隆捷運」不僅解決短期交通服務的需求，長期而言，對整個以基隆為核心的基隆河谷廊帶、東北角等大基隆地區的產業和經濟發展的民眾福祉會有大幅提升；而對於整個北北基桃大台北首都圈的都會機能，還有基隆城市的進步發展，包含北五堵國際研發新鎮的推動、基隆港市的再生也再注入一劑強心針。

林右昌指出，在基隆轄區內的捷運路線周邊，已由市府都市發展處進行都市設計及捷運場站周邊大眾運輸導向發展（TOD）的評估，包含社會住宅、公辦都更的規劃，希望能整合國有土地，將國家的資產發揮最大的發展效益。

林右昌說，交通部鐵道局已完成綜合規劃，並在進行提升成中運量後的環差評估，讓全案又往前邁進一大步，蘇貞昌今天來到基隆市視察拍板定案，給這個案子更大的支持與信心，基隆市府也會全力配合。（編輯：李錫璋）1110222