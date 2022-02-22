基隆捷運經費425億 柯文哲：不太相信

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基隆捷運計畫定案，經費提高到新台幣425億元。台北市長柯文哲22日表示，蓋捷運非常貴，且營建成本不斷上升，400多億他不太相信。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，經費從80億元提高到425億元。台北市長柯文哲對此表示，蓋捷運非常貴，且營建成本不斷上升，400多億他不太相信。

台北市長柯文哲今天上午出席2021台北購起來總抽獎記者會，會後接受媒體聯訪，被問及基隆捷運今天拍板定案一事。

行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，不只從輕軌變捷運、路線有共識，經費從新台幣80億元提高到425億元，其中中央負擔7成7，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。

柯文哲表示，蓋捷運非常貴，且過去兩年營建的成本增加16%，並以環狀線為例，當初6個工程標都流標2次，後來增加90億預算還是流標，工程費用的困難超乎想像，400多億他不太相信。

此外，柯文哲將在228騎腳踏車挑戰「一日北高」，遭無黨籍台北市議員林穎孟質疑，是用體育局50萬元的活動補助案為柯文哲自家的台灣民眾黨造勢，應刪除預算。

柯文哲回應，這活動已經辦了很多年、不是今年才開始，重申「不要凡事無限上綱」，媒體追問要不要乾脆為了避嫌刪掉此活動，柯文哲說，他2016年也騎過一趟，沿途跟他合照的人更多，「搞不好現在罵我的在上面都有」。

另一方面，民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩、楊寶楨針對監察院長陳菊的「大菊為重」涉身材歧視風波未平。柯文哲說，每天做事都來不及，「有需要勞動行政院長去回應一個地方議員候選人的講話？」不合比例原則，他還是覺得平常心、做該做的事就好。

此外，媒體也追問親民黨主席宋楚瑜曾在瑞士信貸銀行存超過4億元，身為親民黨的副市長黃珊珊要不要表態。柯文哲說，聽輿情報告時有問過黃珊珊，她說她當時還在讀大四，怎麼會知道這種事。

柯文哲表示，要先查清楚新聞是否屬實，若屬實的話 是當事人要回答，「怎麼會是旁邊無關的人要去替他回答」。（編輯：張銘坤）1110222