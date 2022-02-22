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基隆捷運定案 南港至八堵設13站經費425億元

2022/2/22 10:24（2/22 13:40 更新）
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行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，將設13個捷運站。（中央社製圖）
行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，將設13個捷運站。（中央社製圖）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，不只從輕軌變捷運、路線有共識，經費從80億元提高到425億元，其中中央負擔7成7，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。

蘇貞昌上午視察基隆捷運計畫。他在受訪時表示，基隆捷運不只關係基隆，北北基整個生活圈的日常生活、通勤工作、假日觀光都很重要。總統蔡英文上任就指示納入前瞻建設，經過多年來基隆、台北、新北一起討論，今天他特地來宣布定案的好消息。

蘇貞昌說，不只是輕軌變捷運、路線有共識，經費從新台幣80億元提高到425億元，但中央負擔77%、達到327億元，其餘三縣市也都合理分擔；中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1萬5000人。

蘇貞昌表示，感謝基隆市長林右昌以及新北、台北市府協力，也感謝當地的民進黨立委蔡適應、沈發惠、賴品妤，以及民眾黨立委邱臣遠在立法院大力爭取相關預算、協助推動，這也是林右昌推動改造最重要的環段。他會責成交通部盡快進行、早日完工，讓民眾更方便。

根據交通部公布的路線圖，基隆捷運第一階段的13個站，基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里，興建經費新台幣425億元。（編輯：謝佳珍）1110222

行政院長蘇貞昌（前中）22日宣布基隆捷運計畫定案，經費從80億元提高到425億元，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月22日
行政院長蘇貞昌（前中）22日宣布基隆捷運計畫定案，經費從80億元提高到425億元，中途將設13個捷運站，運量從每小時5000人提高到1.5萬人。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月22日
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