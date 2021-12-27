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基隆捷運6/40

基隆捷運綜合規劃 評估八堵同月台或同站轉乘

2021/12/27 18:40（12/27 18:57 更新）
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交通部長王國材27日表示，基隆捷運規劃中的八堵轉運部分，是要用同站還是同月台轉乘，都在詳細評估中。（中央社製圖）
交通部長王國材27日表示，基隆捷運規劃中的八堵轉運部分，是要用同站還是同月台轉乘，都在詳細評估中。（中央社製圖）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）基隆捷運的綜合規劃預計年底出爐，交通部長王國材今天表示，內容中最重要的是八堵轉運部分，是要用同站還是同月台轉乘，都在詳細評估中。

立法院交通委員今天繼續審查111年度中央政府總預算案關於行政院公共工程委員會單位預算；交通部觀光局及所屬單位預算；交通部公路總局及所屬單位預算；交通部民用航空局單位預算；民航事業作業基金分預算；交通部台灣鐵路管理局營業預算。王國材在立法院接受媒體聯訪時做上述表示。

對於基隆捷運綜合規劃預計年底出爐，王國材表示，目前路線都獲得3名市長同意，現在是在綜合規劃結案的部分，裡面最重要的是八堵轉運上，是要用同站還是同月台轉乘，都在詳細評估中。

王國材指出，還有八堵如果是段末站，車站周遭的交通轉乘要如何處理等，綜合規劃裡面都有詳細說明，現在都在細節階段，正在製作相關圖說。

根據交通部公布的路線圖，基隆捷運第一階段的13個站，基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里，興建經費新台幣425億元。（編輯：管中維）1101227

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