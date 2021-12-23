議員籲勿迴避基捷八堵基隆段 林右昌：循序漸進

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基隆捷運八堵到基隆尚未定案，基隆市議員陳薇仲（右3）、王醒之（右4）等人23日在基隆火車站南站前廣場舉行「心靈工程沒開工，基隆捷運變劫運」記者會，要求市長林右昌作決定，不要讓八堵到基隆段無疾而終。中央社記者王朝鈺攝 110年12月23日

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆捷運八堵到基隆尚未定案，市議員陳薇仲、王醒之等人今天舉行記者會，要求基隆市長林右昌作決定，不要迴避政治爭議，讓八堵到基隆段無疾而終。

時代力量基隆市議員陳薇仲上午偕同無黨籍市議員王醒之、親民黨籍市議員莊錦田、民進黨籍市議員鄭文婷與台灣交通安全協會理事吳祥瑀，在基隆火車站南站前廣場舉行「心靈工程沒開工，基隆捷運變劫運」記者會，並公布市民對基隆捷運意見與需求民調。

陳薇仲表示，民調顯示，62%不瞭解基隆捷運的規劃，很多市民只能從首長之間的口水戰和媒體得知，對於基捷資訊公開程度，則有55%市民不滿意，代表市民認為不管中央或地方對於政策溝通和資訊公開相關「心靈工程沒有開工」。

陳薇仲說，基捷八堵到基隆懸而未決，民調顯示54%市民認為要保留台鐵基隆到八堵段，這是非常悲哀的事，代表市民對只做一半的基捷非常不信任，沒辦法信任現在的基捷規劃，因為無法達成通勤便利性，只好退而求其次選擇不是很方便、常誤點且老舊的台鐵。

陳薇仲說，民調整體結果，可以看到市民對基捷的「四不」不了解、不公開、不滿意、不信任，基隆人等了捷運30年，基隆市區到八堵段遲遲無法定案，宛如歹戲拖棚，呼籲首長盡快讓心靈工程開工並完善基捷規劃。

王醒之表示，基捷30年來命運多舛，好不容易經林右昌運籌帷幄就差最後一哩路，已準備要進市區「支票」兌現，但所有市民拿支票去銀行，發現還少一顆圖章，而這顆圖章就捏在林右昌手上，就是八堵到基隆段到底該如何決定。

王醒之說，林右昌過去不斷發展「一個核心、兩個翅膀」企圖用局部帶動整體，如果基捷最後連不上市中心，最後變成「基隆是豬八戒照鏡子，裡外不是人」，因為要捷運進基隆也是基隆人，到最後不作決定也還是基隆人，這件事能夠甩鍋到基隆人手上嗎？林右昌是有史以來有機會可以推動基捷成真的市長，如果他在最後臨門一腳，迴避政治爭議，會讓八堵到基隆段無疾而終。

林右昌透過新聞稿表示，交通部即將完成基隆捷運綜合規劃報請行政院核定，這是基隆市下階段城市發展的重要里程碑。基捷跨越北北基3個城市，基隆市將成為全台灣第一個非直轄市擁有捷運的城市。

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捷運建設是長期的建設，不是現在蓋明年就好的東西，需要循序漸進與時間，市民交通使用方式與習慣也是逐步調整適應，幾十年來在各縣市的推動經驗都是如此。公共建設推動有一定的次序、步驟和期程規劃，地方的說明會也將在行政院核定綜合規劃後展開。

這份民調由陳薇仲辦公室委託全方位市場調查公司於12月1日至12月7日，針對居住基隆市16歲以上民眾採CATI電話訪問，以基隆市住宅電話用戶為抽樣架構，採簡單隨機抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，進行基隆市跨縣市通勤（學）民眾對基隆捷運意見與需求調查，民意調查樣本共有1024份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3.06個百分點以內。（編輯：李錫璋）1101223