公投曝基隆綠藍翻盤隱憂？林右昌：別混在一起談

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基隆市長林右昌22日出席公開活動時受訪表示，「公投是公投，市長選舉是市長選舉」，不要把公投和市長選舉混在一起談，市政議題比較重要的是市長候選人未來能否提出對城市發展的願景。中央社記者王朝鈺攝 110年12月22日

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）民進黨執政的基隆市在公投開出「4個同意」，有分析指出，明年底市長選舉「綠地變藍天」翻盤隱憂浮上檯面。市長林右昌今天說，不要把公投和市長選舉混在一起談。

台灣議題研究中心指出，基隆市「不同意票」催不出來，究其原因，可能和林右昌在公投案的施力程度有關。台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自10月底綠營啟動公投宣講以來林右昌的網路聲量。

整體而言，林右昌個人聲量3.25萬則，公投相關聲量只有3119則，僅占個人總聲量9.6%。而其個人聲量高峰出現在10月底，熱門話題是因基隆捷運議題槓上台北市長柯文哲，也與公投案無關。

對此，林右昌下午出席衛生保健志工獎勵表揚活動，接受媒體聯訪表示，這個分析有點偏離主題，「公投是公投，市長選舉是市長選舉」，不要把公投和市長選舉混在一起談，市政議題比較重要的是市長候選人未來能否提出對城市發展的願景。

林右昌說，基隆市這幾年的建設和發展大家有目共睹，市府在短短7年將基隆市從末段班提振到前段班，基隆市負債從新台幣124億元大幅降低到剩76億元，這些施政的成果是基隆市從來沒有的。下屆民主進步黨市長候選人要去爭取跨黨派和中間選民的支持比較重要也是核心課題。

至於分析數據顯示，綠營執政7個縣市中，基隆黨公職在7個縣市聲量倒數第一。林右昌說，看網路聲量其實一點都不準，每個地方情形完全不一樣，基隆市投票當天其實非常冷，大概也會影響投票意願，公投已結束，結果出來大家參考，應該繼續往前看，繼續往前行，至於基隆市長選舉，那是另外一局。（編輯：李錫璋）1101222