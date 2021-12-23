中選會審定公告 四大公投結果不通過

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（中央社記者陳俊華台北23日電）中選會今天公告全國性公民投票案第17案至第20案投票結果，均為有效同意票未多於不同意票，投票結果「不通過」；並已依公民投票法規定，通知提案人之領銜人。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離四大公投案18日完成投開票。中選會透過新聞稿表示，今天下午召開委員會議，審定全國性公民投票案第17案至第20案公民投票案投票結果，並依法公告投票結果。

中選會指出，依公民投票法第31條規定：「公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人」。

中選會表示，全國性公民投票案第17案至第20案，投票權人數都是1982萬5468人。投票結果第17案「重啟核四」有效票數806萬7206票，同意票數380萬4689票、不同意票數426萬2517票。有效同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

中選會說，第18案「反萊豬」有效票數806萬7757票，同意票數393萬6386票、不同意票數413萬1371票。有效同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

中選會指出，第19案「公投綁大選」有效票數807萬1920票，同意票數395萬1677票、不同意票數412萬243票。有效同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

中選會說，第20案「三接遷離」有效票數806萬4635票，同意票數390萬1171票、不同意票數416萬3464票。有效同意票未多於不同意票，投票結果為不通過。

中選會表示，除依法公告投票結果，並將不通過的第17案、第18案、第19案及第20案投票結果分別函知提案人之領銜人黃士修、國民黨立委林為洲、江啟臣，以及潘忠政。（編輯：蘇志宗）1101223