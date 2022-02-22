基隆捷運定案 新北盼行政院儘速核定汐東線

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基隆捷運計畫定案，新北市長侯友宜（前）22日表示，市府會承擔與盡到興建過程應盡的責任，也希望行政院儘速核定已規劃20年的捷運汐東線，讓汐止交通不要再陷入黑暗期。中央社記者黃旭昇新北攝 111年2月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）基隆捷運計畫定案，新北市府表示，會承擔起興建基隆捷運應盡的責任，也盼行政院儘速核定已規劃20年的捷運汐東線，儘早施工不但可節省工程經費，也早日解決汐止區的交通黑暗。

行政院長蘇貞昌今天宣布基隆捷運計畫定案，新北市長侯友宜中午參加新北市110學年度第2學期高國中小校長會議後接受聯訪，媒體詢問他對此的看法。

侯友宜說，基隆捷運對新北市民與大台北居民都是共好，樂於接受。尤其，基隆捷運通過汐止區進入台北市南港區，經過新北市的部分，市府會承擔與盡到興建過程應盡的責任，讓基隆捷運銜接基隆、台北，彼此共好。

他強調，此外非常重要的是，捷運汐東線（原汐止民生線）已經講了20年，已經送到行政院由交通部審核中，希望今年及早快速核定後，讓汐止交通不要再陷入黑暗期，愈早做好愈好。

侯友宜表示，捷運的汐東線（汐止至東湖間）規劃比基隆捷運早了20年，大家等很久了，拜託行政院長蘇貞昌，既然重視基隆捷運也希望重視汐止居民殷殷期盼的汐東線捷運，快速核定。

至於新北捷運樹林線多次流標，侯友宜受訪回應表示，受到缺工缺料的影響，新北捷運樹林線已提高工程經費新台幣64億元，相對的，基隆捷運也是一樣的情形，希望在合理範圍內提高工程經費，可順利招標解決全民的困境。

侯友宜說，包括新北捷運樹林線、台北捷運南環線、北環線，都有類似問題，及早完工就可以及早解決問題，可讓經費不會隨物價上升愈來愈高。盼望行政的效率快速提升，早日核定汐東線，就可以解省經費支出，讓中央與地方全力以赴。（編輯：李錫璋）1110222