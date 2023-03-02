更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
基隆捷運
新聞專題
基隆捷運3/58
首頁 / 生活

基隆捷運釐清與汐東線權責 第一階段環評過初審

2023/3/2 11:52（3/2 12:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）
基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天審查基隆捷運第一階段環評案，在釐清與汐東線共站相關權責、八堵站未來轉乘規畫後，環委建議於八堵站及南陽大橋路段設置圖網及動物通道等，此案建議補正後通過。

基隆捷運一等20餘年，行政院去年初終於拍板定案。行政院環境保護署今天召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部鐵道局表示，此計畫路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

工程規畫部分，平面段工程為八堵站，七堵站以西至南陽大橋站為高架段，南陽大橋站後地下延伸至南港站則轉為地下段；施工期程部分，主體土建及機電工程施作約72個月，預訂於綜合規畫核定後9年通車。

環評委員再次提及，由於民生汐止線路段之前已通過環評，現在卻納入基隆捷運的工程範圍，在施工、營運期間，整體界面切割不清楚，會影響到環評監測內容和減輕對策。

開發單位指出，1月已召開協商會議，新北市政府表示，在交通部及新北市政府就營運虧損、計畫經費等議題有共識下，新北市政府可擔任基隆捷運計畫的地方主管機關，辦理興建及營運事宜。

環委在初審時也要求評估汐科站等擋土牆強度。開發單位表示，銜接捷運汐止東湖線汐科站至樟樹灣站路段，與汐科火車站附近順向坡，經檢核岩性交界處為潛在滑動面，植生覆蓋佳，並有高3.5公尺擋土牆，現況良好，排水設施正常，無崩塌致災跡象。

至於在八堵站與基隆市運輸路線銜接部分，開發單位指出，第一階段路線起點為八堵站，同時台鐵仍維持營運，旅客可搭乘原台鐵或現有公車至八堵站轉乘基隆捷運；路線通車後可利用南港站，汐科站及八堵站轉乘台鐵，未來協調台鐵部分花東線長途列車停靠八堵站轉乘。

環委要求開發單位評估在八堵站轉乘的停車需求，增加小汽車停車及轉乘空間的可行性；另外加強營運期間溫室氣體減量措施；補充共站、共軌施工期間對汐東線影響評估；於八堵站及南陽大橋路段設置圖網、動物通道等生態影響減輕措施。此案建議補充修正後通過。（編輯：管中維）1120302

#八堵站
#汐科站-樟樹灣站
#南陽大橋站
基隆捷運
汐東線核定 交通部盼北市加速東湖至舊宗路段評估謝國樑蔡適應選後首見面 共商台鐵基隆南港直達車
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
汐東線核定 交通部盼北市加速東湖至舊宗路段評估