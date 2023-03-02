基隆捷運釐清與汐東線權責 第一階段環評過初審

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基隆捷運自八堵站至南港站全長16.05公里，沿線共13座車站。（中央社製圖）

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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天審查基隆捷運第一階段環評案，在釐清與汐東線共站相關權責、八堵站未來轉乘規畫後，環委建議於八堵站及南陽大橋路段設置圖網及動物通道等，此案建議補正後通過。

基隆捷運一等20餘年，行政院去年初終於拍板定案。行政院環境保護署今天召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部鐵道局表示，此計畫路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

工程規畫部分，平面段工程為八堵站，七堵站以西至南陽大橋站為高架段，南陽大橋站後地下延伸至南港站則轉為地下段；施工期程部分，主體土建及機電工程施作約72個月，預訂於綜合規畫核定後9年通車。

環評委員再次提及，由於民生汐止線路段之前已通過環評，現在卻納入基隆捷運的工程範圍，在施工、營運期間，整體界面切割不清楚，會影響到環評監測內容和減輕對策。

開發單位指出，1月已召開協商會議，新北市政府表示，在交通部及新北市政府就營運虧損、計畫經費等議題有共識下，新北市政府可擔任基隆捷運計畫的地方主管機關，辦理興建及營運事宜。

環委在初審時也要求評估汐科站等擋土牆強度。開發單位表示，銜接捷運汐止東湖線汐科站至樟樹灣站路段，與汐科火車站附近順向坡，經檢核岩性交界處為潛在滑動面，植生覆蓋佳，並有高3.5公尺擋土牆，現況良好，排水設施正常，無崩塌致災跡象。

至於在八堵站與基隆市運輸路線銜接部分，開發單位指出，第一階段路線起點為八堵站，同時台鐵仍維持營運，旅客可搭乘原台鐵或現有公車至八堵站轉乘基隆捷運；路線通車後可利用南港站，汐科站及八堵站轉乘台鐵，未來協調台鐵部分花東線長途列車停靠八堵站轉乘。

環委要求開發單位評估在八堵站轉乘的停車需求，增加小汽車停車及轉乘空間的可行性；另外加強營運期間溫室氣體減量措施；補充共站、共軌施工期間對汐東線影響評估；於八堵站及南陽大橋路段設置圖網、動物通道等生態影響減輕措施。此案建議補充修正後通過。（編輯：管中維）1120302