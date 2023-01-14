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政院核定捷運汐東線 蔣萬安喊話盼東環段也盡快

2023/1/14 15:58
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（中央社記者陳怡璇台北14日電）新北捷運局昨表示汐東捷運已核定，台北市長蔣萬安今天表示，希望捷運東環段中央也盡快核定，擴大串聯北北基交通網絡，也會評估能否連接到內湖。

蔣萬安今天出席112年台北隊共識營，接受媒體聯訪時被問及捷運汐東線已核定一事。

蔣萬安回應，汐東線是連接到東湖站，至於能否接到內湖，會審慎評估；也希望捷運東環段中央可以盡快核定，擴大北北基的交通網絡串連。

媒體詢問，這次舉辦共識營的目的，以及與前市長柯文哲的風格有何不同。蔣萬安表示，這次利用假日請局處首長參與共識營，希望凝聚向心力、交換意見，打造廉能、效率、服務型的政府，且有別於以往在3月舉辦，這次提早在1月辦，就是希望展現劍及履及的積極精神。

此外，2月將任北市副市長的林奕華今天也到場。蔣萬安表示，林奕華是非常優秀的立法委員，又有雙北教育局長經驗、也當過多屆議員，可以分享歷練及經驗，未來一起拚市政。

另方面，媒體追問警政署督察室主任張榮興接台北市警察局長，傳出國民黨立委有不滿聲浪。

蔣萬安說，尊重中央職權，他身為市長，台北市治安穩定是最重要目標。（編輯：張銘坤）1120114

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