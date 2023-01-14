新北：儘速改善完履勘缺失 春節前通車有困難

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市府捷運局今晚表示，將與新北捷運儘速在春節前，完成安坑輕軌營運前須改善的6項事項，提報交通部確認，並核發營運許可函後，另擇期通車。春節前要通車，會有困難。

新北捷運局晚間發布新聞表示，安坑輕軌今天完成交通部履勘，是施工團隊在大環境缺工缺料、疫情影響下，克服困難完成。尤其，去年10月下旬，軌道護軌遭撞擊損傷，雖於11月7日完成穩定性測試，但考量最高標準品質及最完善的營運安全前提，需將軌道護軌修復。

捷運局說，為縮短修復時程，經檢討採全段切除，液態包覆材置換工程。因液態包覆材產地在歐洲，且國內無現貨，決定採空運進口，經加速趕辦改善完成，才能在111年12月11日完成初勘，並於去年12月27日完成履勘前改善事項，報請交通部履勘。

捷運局說，今天履勘作業經各分組及總結會議出席委員討論共識有，「營運前須改善事項」6項，「一般注意改善事項」11項，「後續建議改善事項」12項。

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捷運局代理副局長鄭智銘晚間接受中央社記者電訪表示，新北捷運局及新北捷運公司將立即進行改善，至晚間8時仍在討論改善事項的流程，希望儘速能在春節前能夠完成履勘委員提出的營運前需改善缺失事項，但不確定因素太多，要在春節前通車，會有一定的困難。

他表示，程序上，就算在春節前改善完成後，需要報給市府，市府並呈報交通部，由委員確認改善，並等待取得交通部核發的營運許可函。取得交通部許可函後，就可在安全無虞狀況下，擇期辦理營運通車，期望能及早提供便捷的捷運服務。（編輯：張銘坤）1120114