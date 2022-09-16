北北基桃捷運整合設總公司？侯友宜：非常贊同

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市議員林銘仁今天質詢，要不要整合北北基桃捷運成立總公司。市長侯友宜說，非常贊同這方向，現在都是地方興建經營，全國也能設統一軌道系統的鐵道部，會建議交通部。

林銘仁今天在議會質詢新北市長侯友宜時表示，今年3月捷運板南線的新埔站電梯下滑，導致民眾受傷，新北民意代表接獲案件後只能詢問台北市，無法直接關心解決，質疑捷運治理上是否有城鄉落差；既然台北與新北捷運交流密切，新北市應與台北市共組大台北捷運公司，共同經營雙北市捷運網絡。

侯友宜說，先前與台北市長柯文哲有共同觀念，營運可分工合作，要不要整併也是可討論方向。

林銘仁追問，是否願意努力執行，侯友宜說，這涉及交通部權責，因當時交通部指定台北捷運公司營運，不過雙北合併是未來趨勢，當然要朝這方向努力，不見得每個地方都要捷運局，也可成立一個鐵道部，全國統一就好。

林銘仁又提到，桃園捷運公司資本額新台幣30億，已虧損34億，要不要整合北北基桃捷運，變成北台灣、或北北基桃捷運總公司。

侯友宜說，新北市有桃園捷運公司股份，如果要整併也需要交通部出面。不過他非常贊同這方向，現階段交通部都是給地方自己經營、興建，如果全國有統一捷運軌道系統或鐵道部，並可分北北基桃區塊營運或興建等，他都贊成，會建議交通部實施。

另外，議員賴秋媚表示，希望爭取捷運1280月票納入桃園機場捷運，雖然有點困難，但應該努力。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，1280月票是台北與新北一起補貼，新北市府1年約補貼乘客4.16億。目前交通部已協調桃園捷運公司與桃園市政府，雖然他們初步沒太大意願，但有考慮以「加價購」方式，也就是有買1280月票者，可以同張卡片加價方式搭乘，目前確切金額還沒出來，因涉及參與意願及補貼金額由誰出的問題，不過會繼續溝通。

另一方面，賴秋媚表示，新北捷運公司做預算很不用心，在去年度預算中，預估運量為693萬人次，但實際上只有357萬人次；今年預估622萬人次，但到8月底運量只有240萬人次，「差很大」，明年度預估運量甚至高達2000多萬人次，質疑要如何達到。

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賴秋媚說，新北捷運公司財務不佳，連年虧損，加上明年接手安坑輕軌，淨損3.5億，捷運公司也自認營運不足以支應相關支出，「我們每年給捷運公司至少3億，這幾年已經給10幾億，我真的擔心它破產」，何時才能轉虧為營。

侯友宜說，這2年主要受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，外國人無法來觀光，導致運量無法符合期待，今年度要達到622萬人次確實有點困難，但只要新北市軌道建設越來越完整、營運量增加，如三鶯線、環狀線南北環段與汐東線等趕快建設好，可逐漸減緩虧損。（編輯：方沛清）1110916