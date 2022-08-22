林佳龍：和陳時中討論 雙北捷運共組總公司

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民進黨新北市長參選人林佳龍（左2）22日晚間到新莊及泰山舉辦座談會，吸引許多鄉親力挺，現場凍蒜聲不斷。中央社記者王鴻國攝 111年8月22日

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（中央社記者王鴻國新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍在交通部長任內曾提出全台捷運共組總公司構想，他今晚再提雙北捷運公司和交通部共組總公司，讓雙北捷運票務系統不會因縣市分界受影響。

林佳龍今晚在泰山、新莊舉辦座談會，吸引許多鄉親力挺，林佳龍強調新北400萬人，能像齒輪般帶動北北基桃首都圈1000萬人發展。

林佳龍表示，新北市升格12年、國民黨執政17年，「但進步比起六都、比起國際城市慢了一點」，新北市不能輸人，他若當選市長，中央、地方可以一條心，讓新北的建設不能再「卡卡」。

他表示，塭仔圳重劃和五股垃圾山清理是對的，但沒有配套，產業沒有去路，這就像是殺雞取卵。同時，他承諾未來會推動，會將五股垃圾山的垃圾清除乾淨。還要推動一戶新台幣10萬元的成家基金、補助65歲以上長輩免費裝假牙。

林佳龍表示，他和民進黨台北市長參選人陳時中已經在討論，因為雙北1280月票效益很好，未來希望讓雙北的捷運公司一起合作、拿出雙北首都圈公共運輸的票務系統，和交通部成立一家總公司，讓新北、台北的捷運不會因為縣市分界而受到影響，這是他未來當選市長後要推動的工作。

林佳龍指出，五泰林地區介於北市和桃園間，未來可以有很好的發展，創造很好生活園區，希望五泰輕軌提升為中運量捷運，已請專家進行規劃。（編輯：方沛清）1110822