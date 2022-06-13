1280月票納台鐵與基隆？交長：北北基先討論

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）台北捷運新台幣1280元定期月票目前範圍未包含基隆市，運具未納入台鐵，交通部長王國材今天說，用1280元涵蓋包括台鐵等運具，交通部當然支持，建議北北基可先討論具體想法。

台北捷運公司推出雙北新台幣1280元定期月票，民眾可自啟用當天起算30日內不限次數搭乘台北捷運、淡海輕軌、台北市聯營公車及新北市市區公車，目前定期月票不包含搭乘台鐵，運具也未涵蓋基隆市公車。

王國材下午在基隆市長林右昌陪同下，前往城市博覽會A展區「舊火車站基隆聯合事務所」參訪，被問到1280元定期月票議題表示，從鼓勵公共運輸立場，用1280元涵蓋包括台鐵等運具，交通部當然支持，但現在涉及首先要加入台鐵，其次，目前是雙北市，如果要加入基隆，可能也要與雙北洽談，是不是就由北北基先討論具體想法。

王國材表示，據他瞭解，台北市每年編列6億元補貼，新北市則編列4億元，如果加入其他運具包括台鐵，到底執行方式是什麼，有這樣的想法對提高公共運輸使用是正面的，至於執行細節或分擔、補貼費用，建議北北基可以坐下來談。

談到基隆捷運建設，王國材說，目前正在進行環評說明會，期待明年第4季動工，外界對基隆這幾年的發展感到非常驚艷，對於城市未來發展，除了台鐵以外，基隆捷運可以扮演很重要角色，交通部辦完說明會後，會視情況看是否有需要調整，若有需要進一步規劃也會加入，希望與基隆市府一起將計畫完成。

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此外，王國材表示，整個基隆的建設包括市港再生標竿、大基隆歷史場景再現計畫等將基隆翻轉，很多人都提到將基隆從黑白變成彩色，交通部未來包括基隆捷運、港灣建設、觀光推廣等會全力與基隆市府合作，因為基隆市是「優等生」，交通部會全力幫忙。

林右昌說，基隆市這幾年能大力翻轉，很關鍵就是與交通部合作，無論捷運、港區建設和觀光投資，感謝交通部全力支持，基隆市這幾年得到交通部大力挹注才能全力衝刺，是中央與地方合作很好的範例，市府會繼續加油做出成績，中央把資源給基隆，市府一定不能辜負中央的期待。（編輯：方沛清）1110613