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議員批快篩沒及早買足夠 柯文哲：我錯了

2022/6/13 19:11
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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北13日電）北市國民黨議員游淑慧批評北市刪新台幣28億元防疫預算，她要求保留一些買快篩放在基層診所，被柯文哲說是選舉作秀，柯文哲道歉，表示沒想到快篩會不夠。

台北市長柯文哲今天率團隊至議會接受市政總質詢，北市國民黨議員游淑慧表示，柯文哲宣布19家急救責任醫院、312間診所配有公費快篩，有症狀且經醫師評估的民眾就可以拿，跟她1月建議的一樣。

游淑慧指出，北市府28億元的防疫預算要刪除之時，她建議保留一些經費拿去買快篩並放在基層診所，當時衛生局長黃世傑回覆很多醫療診所不願意放，柯文哲還說她是為了選舉作秀才這麼說。

柯文哲聞言立刻表示「沒有，我錯了」，游淑慧並說，現在公費快篩用的經費是去年追加預算的剩餘款，就表示錢剩太多，1月疫情嚴峻時市府卻沒準備快篩。

柯文哲指出，他跟黃世傑有去拜訪中央疫情指揮官陳時中，陳時中說防疫物資中央會買，且當時防疫政策的標準都是看PCR（核酸檢驗）結果，真的沒有想到快篩會缺貨。

游淑慧批評，提出「快篩陽性等於確診」的人也是柯文哲，柯文哲解釋那是因為一天上千例確診，無法疫調的緣故。（編輯：李亨山）1110613

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