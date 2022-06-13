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台中捷運1/86

中捷運量將達800萬人次 搭乘可抽iPhone 13

2022/6/13 16:19（6/13 17:01 更新）
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台中捷運公司13日發布新聞稿表示，隨確診解除隔離者的增加及快篩試劑漸普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升，綠線全線累積運量預計在6月16日達到800萬人次。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中捷運公司13日發布新聞稿表示，隨確診解除隔離者的增加及快篩試劑漸普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升，綠線全線累積運量預計在6月16日達到800萬人次。（台中捷運公司提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）為慶祝通車滿1週年，中捷舉辦「搭中捷抽iPhone 13」，綠線全線累積運量預計6月16日達到800萬人次，將再送出3支iPhone 13，下載台中捷運APP，登錄電子票證，即可抽獎。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，受到台中市高中以下學校改採遠距教學影響，捷運近期日運量下滑，而隨確診解除隔離者的增加及快篩試劑漸普及，民眾生活已漸恢復常態，運量也逐步回升。

中捷公司為慶祝通車滿1週年，舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，已陸續送出7支手機，剩下最後2次抽獎機會，分別為累積運量達800萬及900萬人次時，將各送3支iPhone 13。

中捷公司統計，累積運量預計在6月16日突破800萬人次，旅客在6月16日前下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，於5月16日至6月16日搭乘中捷者，即享有抽獎資格；若800萬人次達標日有變動，搭乘區間將配合放寬，例如提早達標則起始日提前，截止日維持不變。（編輯：陳仁華）1110613

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