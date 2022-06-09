台中捷運通車週年 攝影比賽6/16起受理徵件

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台中捷運公司表示，為鼓勵更多人發掘台中捷運的美，特別舉辦「中捷．意象」攝影比賽，除設有使用相機拍攝的「專業攝影組」，並規劃「手機攝影組」，希望在人手一機的時代，民眾都可以共同參與，用手機捕捉中捷之美與感動，自16日起至8月8日受理徵件。（台中捷運公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中捷運通車滿週年，中捷公司舉辦台中捷運「中捷．意象」攝影比賽，自6月16日至8月8日受理徵件，分為「專業攝影組」和「手機攝影組」，總獎金達新台幣11萬元。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷綠線去年4月25日通車以來，已超過800萬人次旅客搭乘。

中捷公司表示，為鼓勵更多人發掘台中捷運的美，舉辦「中捷．意象」攝影比賽，除設有使用相機拍攝的「專業攝影組」，並規劃「手機攝影組」，希望在人手一機的時代，都可以共同參與，用手機捕捉中捷之美與感動。

中捷公司說明，「中捷．意象」攝影比賽不限年齡、國籍，凡愛好攝影人士均可參加，一律採線上報名，報名活動網址可至中捷公司網站查詢。參賽作品限民國110年4月25日中捷正式通車營運後拍攝，同一作品不得跨組參賽。

中捷公司指出，專業攝影組創作工具限制，以可提供RAW檔的專業相機、攝影設備所拍攝的作品，將選出金獎1名，獎金3萬元；銀獎1名，獎金1萬5千元；銅獎1名，獎金1萬元；佳作27名，每名獎金2000元。

手機攝影組限以手機等行動裝置拍攝，將選出優選作品10名，每名可獲得禮券500元及台中捷運48小時票1張。得獎作品未來將在中捷市政府站藝文廊展出，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：陳仁華）1110609