1年多玻璃爆裂47片 台中捷運：持續改善

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台中市議員張耀中9日質詢時指出，截至2022年4月底，台中捷運綠線發生10次玻璃爆裂事件，玻璃爆裂片數共計47片；要求市府盡速了解廠商所提供的玻璃帷幕爆裂的原因，並延長保固期限，以確保乘客進出安全。（張耀中提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中捷運綠線2020年開始試營運，台中市議員張耀中今天指出，截至今年4月底，發生10次玻璃爆裂事件，玻璃爆裂片數共計47片，中捷董事長林志盈表示，持續要求改善。

台中市議會今天召開的交通地政業務，張耀中質詢指出，中捷綠線通車至今，發生10次玻璃帷幕爆裂事件，有8個車站降下玻璃雨，質疑當初台中捷運工程局驗收是否太草率。

張耀中表示，玻璃帷幕爆裂、掉落，都可能會砸傷人，他要求，儘速了解廠商所提供的玻璃帷幕爆裂的原因，並要求再延長保固期限，以確保乘客進出安全。

台中捷運公司透過文字稿說明，玻璃均為自然破裂，因玻璃在強化過程殘留在內部的硫化鎳雜質，經過一段時間體積膨脹產生的內張應力導致玻璃龜裂，強化玻璃自爆率視玻璃內含硫化鎳雜質數量與品質而定，自爆率隨時間逐漸降低，工程契約對於安全玻璃僅有強度規範，無自爆率規定。

中捷公司指出，發現玻璃破裂後即張貼防爆膠膜，並要求廠商儘速更換新品，更換後正常。帷幕玻璃目前在保固期，原保固期2年，廠商已應要求延長保固1年，後續將視整體自爆率實際數值，依工程契約要求廠商延長保固期限。（編輯：黃世雅）1110509