中捷虧損累計達15億 市議員籲更改營運方式

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中捷運公司去年虧損新台幣6億元，加上先前虧損8.9億元，虧損累計達15億元，民進黨籍市議員陳淑華要求更改營運方式，中捷公司表示，努力開源節流。

台中捷運綠線4月歡慶週年，累計運量破700萬。台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍台中市議員陳淑華指出，台中捷運綠線去年虧損6億元，累積至109年也虧損8.9億元，虧損累計達15億元，占中捷資本額的6成。

她指出，去年受疫情影響，台中市公共運輸受嚴重衝擊，台中捷運綠線運量也萎縮，今年4月疫情開始蔓延，捷運綠線運量下挫到每日僅有1.8萬人次。

陳淑華表示，捷運公司的營運計畫中，今年預估每日運量高達5.45萬人次，預計虧損7.3億元，今年再度遇上疫情大爆發，去年推估的數字，恐無法反映今年的營運狀況，中捷應有因應對策。

中捷公司董事長林志盈表示，中捷公司去年虧損決算數為6.02億元。今年虧損預算數為7.3億元，今年1至3月虧損約1億392萬元，以此推估全年虧損金額，未來疫情能平緩，虧損仍可控制在今年預算額度內。未來持續撙節人事成本，努力在預算額度中達標。（編輯：謝雅竹）1110505