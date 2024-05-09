台中市監視器挨批老舊 警方：10年以上優先汰換

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）多名台中市議員今天表示，台中市監視器使用超過10年的近6成，擔心電子城牆有破洞，市警局長李文章指出，今年開始10年以上優先汰換，對台中市治安不會有太大影響。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，民進黨市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠等人認為，台中市監視器數量全國最多，但普遍已經很老舊，擔心電子城牆出現破洞。

陳淑華表示，台中市總共有7273組監視器、有3萬2378隻鏡頭；設置超過5年的竟然高達6209組達8成5，設置超過10年的竟高達近6成達4319組，監視器確實已經老舊，可能隨時就會故障、不堪用，如果老舊監視器當機，那電子城牆就出現破洞。

陳淑華指出，台中市監視器建置工程在今年出現新廠商，以往都是中華電信在做，市民都很安心。今年台中市監視器廠商更換，不知是否可以相容，她同時要求警察局，務必加強查驗監視器內內外外不得有中國製的監控產品。

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台中市警察局長李文章表示，台中市警用監視器六都最多，使用年限是5年，有6200多組超過5年，使用年限逾10年有4319組，今年開始從10年以上優先汰換，並編列1億275萬元經費，會以維修為主，汰換為輔，由於每個鏡頭妥善率在99%以上，對維護治安不會有太大影響。

陳俞融則要求警察局優先檢視各轄區內的現有監視器，進行全面的設備檢測及維修更換，並針對尚無監視器覆蓋的治安死角，優先增設監視器，才能有效提升公共安全，提升台中市民對治安信心。（編輯：黃世雅）1130509