台中捷運通車週年 中華郵政發行郵票小全張

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台中捷運通車將滿1週年，中華郵政今天宣布將在25日發行「台中捷運郵票小全張」，本套小全張外型採捷運車頭造型，增添捷運首發的涵義。

中華郵政公司今天發出新聞稿表示，台中捷運通車將滿1週年，預計4月25日發行「台中捷運郵票小全張」，1 張內含郵票2枚，郵票面值分別為新台幣15元及35元。

中華郵政說，台中捷運郵票小全張外型採用捷運車頭造型，增添捷運首發的涵義，版銘圖案以線稿方式，呈現清爽、俐落、現代的視覺效果，呼應台中捷運車站輕、簡、透的設計。

中華郵政表示，2枚郵票圖案分別為高鐵台中站及市政府站，高鐵台中站郵票以線形與曲面等元素，帶出車站流動與交會的意象，反映三鐵共站的川流不息，展現城市發展的活力；市政府郵票造型採用圓融曲線設計手法，表現車行時周遭氣流的奔馳感。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批， 提前於4月21日發售，另外製作預銷首日戳小全張封，在郵票發行當日供售。（編輯：陳政偉）1110420