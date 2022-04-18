林佳龍：若需要 願跟盧秀燕討論台中捷運藍線

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（中央社記者葉素萍台北18日電）對於台中捷運藍線設站爭議，前台中市長林佳龍今天說，台中市長盧秀燕顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待；如果有需要，他願意跟盧秀燕坐下來討論捷運藍線的未來。

台中捷運藍線設站爭議，盧秀燕今天指，林佳龍將路線截彎取直轉進沙鹿，但並未規劃和沙鹿車站共構，市府調回原路線，走台灣大道主幹線，一路開到台中港。

林佳龍晚間透過臉書回應指，捷運攸關全體台中市民福祉。當初他領軍的市府團隊，在路線的設計上，廣納各種專業意見，最大化全體市民利益需求，「我們問心無愧」，盧秀燕已執政將近4年，握有龐大市府資料，但在議會答詢，無法回答台中捷運的演化，他簡單整理事件簿給盧秀燕下次備詢時運用。

林佳龍表示，胡志強擔任台中市長時，2014年規劃6條BRT。先在選前推出BRT藍線，放棄捷運藍線，在爭取交通部補助時，白紙黑字寫明放棄捷運路線，後續包括藍線和橘線的規劃全部停止。

林佳龍說，BRT是不是正確的交通建設，有沒有造成塞車及其他交通不便，台中市民自有評斷。他上任市長之後，先將BRT優化成公車專用道，才讓台中捷運藍線有重啟的曙光。

林佳龍指出，2018年行政院正式核定台中捷運藍線的可行性研究，他並在任內爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助；盧秀燕上任市長後，推翻費盡千辛萬苦而來的捷運藍線路線，不明原因變更路線，引起社會譁然。高雄捷運延伸路網黃線，比台中捷運藍線晚半年通過可行性評估，「現在高雄捷運黃線年底要動工了，反觀台中？」

林佳龍說，捷運是全台中市的捷運，希望能加速建設。可惜在中二選區立委補選的過程，反而看見原來拉動捷運路線有一雙看不見的手。執政近4年的盧秀燕應正視市民的憤怒，顛倒黑白的甩鍋言論，不但無助捷運藍線的問世，也無法回應市民的期待；民意不會站在謊言的一方。如果有需要，他願意跟盧秀燕坐下來討論捷運藍線的未來。（編輯：蘇龍麒）1110418