台中捷運綠線斷軸 中市府求償1.8億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、陳怡璇台中18日電）台中捷運綠線試營運一週不到，就因列車聯結器故障停駛，如今通車即將滿週年，台中市政府求償新台幣1億8382萬多元，台北市政府表示，已將求償案轉給廠商。

台中捷運綠線試營運不到一週就因列車聯結器故障而停駛。台中市議會今天召開定期會，民進黨籍台中市議員鄭功進質詢指出，台中捷運綠線通車將滿週年，台中捷運公司除舉辦週年慶外，也應交代斷軌事件索賠進度。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線電聯車車廂間半永久聯結器牽引裝置發生軸心斷裂事件，造成營運中斷合計127天，市府估算營運中斷衍生的損害及利益金額，去年12月發文給台北市政府，提出求償金額為1億8382萬餘元，同時請北市府捷運工程局後續依契約據以向廠商提出求償。

台北市捷運工程局機電系統工程處長蘇瑞文表示，已把求償案轉給廠商川崎重工，廠商正在精算求償金額的合理性，捷運局會繼續追蹤。

台中捷運綠線將原訂109年12月19日正式收費營運期程，但因在109年11月16日試營運，不到一週就發生電聯車廂間半永久聯接器牽引裝置軸心斷裂情事；經全面檢測，其他列車竟發現也有相同情形。延後到110年4月25日才正式營運。（編輯：管中維）1110418